Göztepe, rotasını Güney'e kırdı!

Göztepe yönetimi, Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren sol kanat oyuncusu Amilton'u gündemine aldı. 31 yaşındaki Sambacı'yla bağlantıya geçildi

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Göztepe, rotasını Güney'e kırdı!
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28 Haziran 2021 11:08
Göztepe dış transferde atağa kalktı.

Sarı-kırmızılılar, sol kanat transferinde arayışlarını yeniden Türkiye'ye çevirdi. Yönetim, Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı kanat oyuncusu Amilton'u gündemine aldı. İzmir ekibi, bonservis engeli olmayan 31 yaşındaki futbolcu ile görüşmelere başladı. 2.5 sezondur Antalyaspor'da forma giyen Sambacının Türkiye'den ayrılmayı düşünmediği ve Göztepe'nin teklifine olumlu yaklaştığı iddia edildi.

Piyasa değeri 1 milyon 200 bin Euro olan futbolcunun menajeriyle bağlantıya geçen kurmaylar yıllık ücretinde anlaşma sağlanması halinde transfer ciddiyet kazanacak.

AMİLTON'UN TALİBİ ÇOK

Amilton, Portekiz'de Varzim, Madeira, Portimonense, Deportivo Aves, Almanya'da da 1860 München formalarını terletti. 2018- 2019 sezonu ara transfer döneminde Deportivo Aves'ten Antalya'ya transfer olan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuya başka tekliflerin de olduğu öğrenildi.


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