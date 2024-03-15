Göztepe'nin konuğu Ankara Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe ile Ankara Keçiörengücü 16 Mart Cumartesi günü İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'nin konuğu Ankara Keçiörengücü
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15 Mart 2024 13:14
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe ile Ankara Keçiörengücü 16 Mart Cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Göztepe-Ankara Keçiörengücü maçında hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, 2. sırada bulunan Göztepe, son 8 haftaya en yakın takipçisi Kocaelispor'un 10 puan önünde giriyor.

İzmir temsilcisi, yenilmediği son 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Göztepe, ligin ilk devresinde rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

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