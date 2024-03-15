Göztepe'nin konuğu Ankara Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe ile Ankara Keçiörengücü 16 Mart Cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Göztepe-Ankara Keçiörengücü maçında hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.
İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, 2. sırada bulunan Göztepe, son 8 haftaya en yakın takipçisi Kocaelispor'un 10 puan önünde giriyor.
İzmir temsilcisi, yenilmediği son 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Göztepe, ligin ilk devresinde rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Göztepe-Ankara Keçiörengücü maçında hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.
İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, 2. sırada bulunan Göztepe, son 8 haftaya en yakın takipçisi Kocaelispor'un 10 puan önünde giriyor.
İzmir temsilcisi, yenilmediği son 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Göztepe, ligin ilk devresinde rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.
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