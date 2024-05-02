Göztepe kadroyu erken şekillendirecek

1'inci Lig'de bitime 2 maç kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'de yeni sezon için kadro planlaması erken başladı.



Süper Lig'de asansör takım olmak istemeyen Göztepe iddialı bir kadro için düğmeye bastı. Teknik direktör Stanimir Stoilov ile yola devam edecek sarı-kırmızılılar dış transferde Trabzonspor'da kiralık olarak oynayan Southampton'ın golcüsü Paul Onuachu'yu transfer etmek için kolları sıvarken, iç transferde de kalacaklar netleşmeye başladı.



Southampton'dan kiralanan kaleci Mateuzs Lis'in bonservisini almak için kolları sıvayan Göztepe'de sağ bek Ogün, stoperler Heliton, Taha, Ümit, orta saha oyuncuları Yalçın, Ahmed Ildız, Dennis ve Doğan'ın yanı sıra hücum oyuncuları Ramulo ve Messaoudi'nin yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edeceği bildirildi. Diğer futbolcular konusunda henüz net bir kararın verilmediği öğrenildi.



TAHA'YA TALİP ÇOK



Defans oyuncusu Taha'ya ise Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu vurgulandı. Fransa'dan Lyon, Hollanda'dan Feyenoord ve Belçika'dan Anderlecht'in istediği Taha için kurmayların görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi. Kaliteli bir kadro kurmak için çalışmalara çok önceden başlayan Sport Republic şirketi scoutlarının listeyi Stanimir Stoilov'a verdiği kaydedildi. Tecrübeli teknik adamın da daha önce çalıştırdığı takımlardan eski öğrencileri ile ilgili raporu kurmaylara sunduğu ifade edildi.





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