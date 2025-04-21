Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Fransız smaçör Amelie Rotar'i transfer etti

Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Fransız smaçör Amelie Rotar'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Fransız smaçör Amelie Rotar'i transfer etti
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21 Nisan 2025 15:04
Gelecek sezon Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Papara Göztepe, Fransız oyuncu Amelie Rotar'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki smaçör ile bir sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Amelie Rotar, kariyerinde CSM Volei Alba Blaj, SMI Roma Volley, France Avenir 2024, Pays d'Aix Venelles, Beziers Volley, Neptunes de Nantes ile Fransa Milli Takımı'nın formasını giydi.

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