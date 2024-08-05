Göztepe iyi başlangıç peşinde

Süper Lig'e dönen Göztepe, 10 Ağustos'ta Antalyaspor deplasmanında sezonun ilk maçında galibiyet hedefliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe iyi başlangıç peşinde
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05 Ağustos 2024 17:05
Süper Lig'e 2 yıl aradan sonra dönen Göztepe, bu hafta 10 Ağustos Cumartesi günü Antalyaspor deplasmanında çıkacağı sezonun ilk maçında kazanıp maratona iyi başlamayı hedefliyor.

Göz-Göz, Süper Lig'de yer aldığı son 5 sezonda ilk maçlarda yalnız 1 kez kazanabildi. 2017-22 yılları arasını Süper Lig'de geçiren İzmir temsilcisi, lige 14 sene aradan sonra döndüğü 2017-2018 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe'yle Bornova Stadı'nda 2-2 berabere kaldı. 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Yeni Malatyaspor'a yine iç sahada 3-1 mağlup olan Göztepe, 2019-20 sezonunda ise ilk maçta Antalyaspor'a İzmir'de 1-0 yenildi.

Pandemi döneminde 2020-2021 sezonuna yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda başlayan sarı-kırmızılılar, ilk maçta Denizlispor'u içerde 5-1 yenmeyi başardı. Göztepe, sezon sonunda küme düştüğü 2021-2022 sezonunda ise ilk hafta yine Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi Süper Lig'deki son 5 yılında ilk maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Göz-Göz son iki sezonda 1'inci Lig'de ise ilk haftalarda Sakaryaspor'la karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip rakibini 2022-2023'te deplasmanda 1-0 yenip, geçen sezon Gürsel Aksel Stadı'nda saha zemini bakımda olduğu için Akhisar'da oynamak zorunda kaldığı karşılaşması aynı skorla kaybetti.

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