Göztepe ile Trabzonspor arasında pazarlık: Halil & Diabate

Teknik direktör Ünal Karaman'ın Malili yıldızı takımda tutmak istediği öğrenilirken, Karadeniz temsilcisi ise bu futbolcunun karşılığında Halil Akbunar artı para önerisiyle takas teklif edecek

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Göztepe ile Trabzonspor arasında pazarlık: Halil & Diabate
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06 Haziran 2021 14:54
Süper Lig'de yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmesi beklenen Göztepe, Fousseni Diabate ısrarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların, geçen sezon devre arasında Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Malili'nin bonservisini almayı planladığı ve Ünal Karaman'ın da transferde istekli olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun da İzmir'de kariyerine devam etmek istediği belirtildi.

Trabzon'dan yıllık 1 milyon Euro garanti ücret kazanan Diabate için Karadeniz ekibi takas teklifiyle Göztepe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Bordo-mavili yönetim, Galatasaray'ın ciddi olarak ilgilendiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar için yeniden düğmeye basarken, transfer için Diabate kozunu oynamayı planlıyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan Sepil'den daha önce de talip oldukları Halil'i bir kez daha isterken, karşılığında Diabate'nin bonservisiyle bir miktar da para ödemeyi teklif edecek.

Halil'in bonservis bedelini 2.5-3 milyon Euro aralığında belirleyen yönetimin maddi konularda anlaşılması halinde ibreyi Trabzon'a da çevirebileceği de ifade edildi.

 


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