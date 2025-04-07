Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK, İzmir'de karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.Gaziantep FK, 48. dakikada Halil Dervişoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Göztepe, 90+4. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un attığı golle 1-1'lik eşitliği buldu.Gaziantep'te karşılaşmaya damga vuran isim kaleci Burak Bozan oldu. 45. dakikada Romulo'nun penaltısını kurtaran Burak, 48'de ise takımının attığı golde Halil Dervişoğlu'na asist yaptı.Bu sonucun ardından iki takım da 39 puana yükseldi.Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, Konyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.14. dakikada İsmail Köybaşı'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Juan'ın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Burak Bozan meşin yuvarlağı kornere çeldi.43. dakikada Göztepe penaltı atışından yararlanamadı. Ceza sahası sol çaprazındaki Juan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'dan döndü. Topu takip eden Romulo, ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Adnan Deniz Kayatepe, beyaz noktayı gösterdi. Romulo'nun kullandığı penaltıda kaleci Burak Bozan, topu çıkartarak gole izin vermedi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.