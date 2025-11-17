17 Kasım
Göztepe filesinde kötü başlangıç

Sultanlar Ligi'ne 23 yıl sonra dönen Göztepe, 5 maçta 4 mağlubiyetle kötü bir başlangıç yaparak alt sıralarda kalırken perşembe günü İlbank deplasmanına çıkacak.

calendar 17 Kasım 2025 13:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Sultanlar Ligi'nde 23 yıl aradan sonra mücadele eden Göztepe, sezona istediği başlangıcı yapamadı.

Son olarak dün evinde Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak alt sıralarda kendine yer buldu.

Ligde Nilüfer Belediyespor'a 3-1, Aras Kargo'ya 3-0, Kuzeyboru'ya 3-2 (D), THY'ye ise 3-0 yenilen İzmir temsilcisi sadece Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 (D) dize getirdi. Taraftarı önünde çıktığı 3 karşılaşmadan eli boş ayrılan 10'uncu sıradaki 4 puanlı Göztepe, perşembe günü 3 puanla bir basamak altında yer alan İlbank'a konuk olacak.
