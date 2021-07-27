Göztepe, Erzurum kampını 5 gün erken tamamladı

Göztepe, Erzurum kampını planlanandan 5 gün erken tamamlama kararı aldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe, Erzurum kampını 5 gün erken tamamladı
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27 Temmuz 2021 23:09
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Erzurum'daki kamp çalışmalarını 5 gün erken tamamladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1 Ağustos Pazar günü sona ermesi planlanan Erzurum'daki kamp çalışmalarının sağlık tedbirleri nedeniyle bugün tamamlandığı belirtildi.

Bu akşam İzmir'e dönecek sarı-kırmızılı ekibin sezon hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'ndeki çalışmalarla sürdüreceği bildirildi.


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