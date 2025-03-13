Göztepe en kritik virajda

Süper Lig'de son 6 maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik elde edip Avrupa yolunda geriye düşen Göztepe, bu hafta sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak.



Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Avrupa için çekiştiği rakiplerinden Eyüpspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılar galip geldiği takdirde hem kara bulutları dağıtacak hem de yeniden potaya girecek.



Şu an bir maç eksiği ile 5'inci durumdaki Eyüpspor'un 7 puan gerisinde yer alan 6'ncı basamaktaki sarı-kırmızılılar son yıllardaki en kötü serisini yakaladı. En son 2021-2022 sezonunda küme düştüğü Süper Lig'de çok uzun süre kazanamayan Göztepe o dönemden sonra sadece 4 maç galibiyet hasreti çekti.



Tüm hesaplarını 3 puan üzerine kuran İzmir ekibinde karşılaşmanın biletleri de satışa çıktı. 3 bin 750 ve 475 TL arası olan biletlere yoğun ilgi olduğu ve maçın yine kapalı gişe oynanmasının beklendiği bildirildi.



Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de geçen hafta Sivasspor deplasmanında forma giyemeyen Brezilyalı golcü Romulo'nun bu hafta da tam hazır olmadığı ve karşılaşmaya yedek başlayabileceği kaydedildi. Göztepe, Eyüpspor'la 1'inci Lig'de evinde oynadığı son 2 maçı da kazandı. 2022-2023'te rakibini 1-0 yenen Göz-Göz, geçen sene de İzmir'deki randevuyu 5-1 kazandı. Bu sezon ise Süper Lig'in ilk devresinde İstanbul'da oynanan maçta Göztepe rakibine 1-0 kaybetti.



