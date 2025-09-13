Göztepe'den transfer açıklaması!

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, geçmişte en iyi günlerini yaşamış değil, en iyi günleri önünde oyuncuları istediklerini söyledi.Ankersen, kulübün Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taraftara ilk 4 maçta verdikleri destek için teşekkür etti.Takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu ifade eden Ankersen, transfer döneminde bazı şeyleri doğru yaptıklarını hissettiklerini ancak kadro derinliği için 1-2 oyuncuyu alamadıklarını aktardı.Ankersen, şunları kaydetti:Ankersen, transferin finansal açıdan da mantıklı olması gerektiğini vurgulayarak satışlar sayesinde artık yatırım yapabilecekleri fonlarının bulunduğunu ve yatırım yapmaya da istekli olduklarını bildirdi.Maaş politikasını bozmak istemediklerini kaydeden Ankersen, kadrolarında yetenekli ve potansiyelli oyuncularıh bulunduğunu belirtti.Ankersen, takıma ve teknik direktöre güvendiğini sözlerine ekledi.