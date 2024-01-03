Göztepe'den Heliton hamlesi

1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin Bulgaristan Ligi ekiplerinden CSKA 1948 Sofya takımından defans oyuncusu Heliton Santos'la anlaştığı ifade edildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
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Göztepe'den Heliton hamlesi
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03 Ocak 2024 13:33
1'inci Lig'de 2023-2024 sezonun ikinci yarısında Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek Göztepe, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-kırmızılıların Bulgaristan Ligi ekiplerinden CSKA 1948 Sofya takımından defans oyuncusu Heliton Santos'la anlaştığı ifade edildi.

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Brezilyalı oyuncuyu çok istediği kurmayların da transferi bitirme aşamasına geldiği vurgulandı.

Ülkesi Brezilya'nın Santo Andre takımında futbola başlayan 28 yaşındaki oyuncu, Figueirense, ABC FC takımlarında oynadıktan sonra Portekiz'e gitti. Portekiz'de Sporting Covilha'da oynayan Heliton, geçen sezon CSKA'ya imza attı.

Bu sezon Bulgar ekibinde 20 resmi maça çıkan oyuncu, 1889 dakika süre alıp 2 de gol attı.

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