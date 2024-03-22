Göztepe'de vazgeçilmez oldular

1'inci Lig'de milli maç arasına en yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde 2'nci sırada giren Göztepe'de 3 futbolcu adeta istikrar abidesi oldu.



Sarı-kırmızılılarda en çok lig maçına çıkan oyuncu Yalçın Kayan olurken, en fazla süreyi ise Polonyalı kaleci Mateusz Lis aldı .Özellikle bu sezon sergilediği performansla takımı sırtlayan isimlerin başında gelen orta saha oyuncusu Yalçın, 27 müsabakada forma giyip 2173 dakika sahada kaldı. Yalçın, ligde attığı 7 golle de Göz-Göz'e büyük katkı sağladı. Göztepe'nin altyapısından yetişen 25 yaşındaki futbolcu, Tuzlaspor ve Altay maçlarında 2'şer kez fileleri sarsarken, Eyüpspor, Bandırmaspor ve Adanaspor maçlarında da 1'er kez ağları havalandırdı.



Göztepe'nin sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kiraladığı kaleci Lis ise 26 karşılaşmada 2340 dakika görev yaptı. Tecrübeli eldiven bu sezon yaptığı kurtarışlarla adeta fark yarattı. Toplam 3 penaltı atışında gole izin vermeyen Lis, son 7 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.



Göztepe'de sağ bek pozisyonunda oynayan Ogün Bayrak da takımın vazgeçilmezleri arasına ismini yazdırdı. İzmir temsilcisinde 25 maçta oynayan 25 yaşındaki futbolcu 2150 dakika forma giyip 1 gol atmayı başardı. Ogün, 3 de asist yaparak hücumda etkili oldu.





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