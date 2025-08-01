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Göztepe'de Teixeria imzayı attı

Göztepe, Brezilyalı sol bek Ruan Gregorio Teixeria'yı kadrosuna kattı.

calendar 01 Ağustos 2025 16:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Teixeria imzayı attı
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Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, transferde daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı sağ bek Ruan Gregorio Teixeira'nın imzasını resmen duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, ülkesinde Atletico Goainense forması giyen 30 yaşındaki futbolcuya 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına imza attırdı. Kulüpten, "1995 doğumlu defans oyuncusu Ruan Gregório Teixeira ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Ruan Gregorio Teixeira! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

Teixeria, Göztepe'nin mevcut kadrosundaki 8'inci Brezilyalı futbolcu oldu.
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