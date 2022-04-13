Göztepe'de Obinna ile yollar ayrıldı

Göztepe'nin Nijeryalı futbolcusu Obinna Nwobodo, takımdan ayrıldığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Göztepe'de Obinna ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Nisan 2022 15:22
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Nijeryalı oyuncusu Obinna Nwobodo, kariyerine ABD'de devam edecek. 

Obinna Nwobodo, MLS Ligi takımlarından FC Cincinnati'den gelen teklifi kabul ederek, Göztepe'ye veda etti.

Veda mesajında Mehmet Sepil'in Göztepe'de kalması gerektiğini söylediğini aktaran Obinna, şunları kaydetti:

"Benim duygularım ve isteğim aynı yöndeydi ve Göztepe formasıyla elimden geldiğinin en iyisini yaparak mücadelemi sürdürdüm. Devre arasında ABD'den gelen teklif benim kariyerim açısından gerçekten önemliydi. Mevcut durum düşünüldüğünde bu teklife bugün itibarıyla olumlu dönüş yapmak istediğimi yönetime ilettim. Kariyerim adına öncelikli olarak Göztepe kulübüne ve taraftarına minnet borçluyum. İzmir ve Göztepe'de çok güzel anılar biriktirdim. Taraftarımız bana her zaman inandı ve güvendi. Göztepe'nin bende yeri her zaman farklı olacak. Bu büyük camiada umarım ben de güzel izler bırakmışımdır. Beni destekleyen, her zaman yanımda olan Göztepe ailesine sonsuz teşekkür ederim." 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.