23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Göztepe'de herkes skora katkı veriyor!

Göztepe, ligde 10 kez fileleri sarstı. İzmir temsilcisinde atılan goller 9 farklı oyuncudan geldi.

23 Eylül 2025 12:35
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Göztepe'de herkes skora katkı veriyor!
Süper Lig'de evinde Beşiktaş'ı 3-0 yenerek 6'ncı haftayı 12 puan ve averajla namağlup 2'nci sırada tamamlayan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçına iddialı hazırlanıyor.

Bu sezon kurduğu genç kadrosuyla ligde şu ana kadar fark yaratıp birçok kulübün örnek alarak baktığı sarı-kırmızılılar 10 kez fileleri sarstı. Göztepe'de atılan goller 9 farklı oyuncudan geldi.

İzmir ekibinde Nijeryalı orta saha Dennis 2 golle takımın en skorer ismi olurken, Bokele, Emersonn, Olaitan, Janderson, Efkan, Juan, Rhaldney ve Sabra da 1'er kez sevinç yaşadı.


Deplasmanda 3-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçında takımın son golünü kaydeden Brezilyalı golcü Emersonn 3'üncü hafta sonunda Fransa'nın Toulouse takımına satıldı ve Göz-Göz'den ayrıldı.

Geride kalan 6 maçın 5'inde sevinç yaşayan Göztepeli oyuncular sadece Fenerbahçe maçında ağları sarsamadı. 2'nci haftada Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maç golsüz beraberlikle sona erdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
