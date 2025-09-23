Göztepe'de herkes skora katkı veriyor!

Süper Lig'de evinde Beşiktaş'ı 3-0 yenerek 6'ncı haftayı 12 puan ve averajla namağlup 2'nci sırada tamamlayan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçına iddialı hazırlanıyor.Bu sezon kurduğu genç kadrosuyla ligde şu ana kadar fark yaratıp birçok kulübün örnek alarak baktığı sarı-kırmızılılar 10 kez fileleri sarstı. Göztepe'de atılan goller 9 farklı oyuncudan geldi.İzmir ekibinde Nijeryalı orta saha Dennis 2 golle takımın en skorer ismi olurken, Bokele, Emersonn, Olaitan, Janderson, Efkan, Juan, Rhaldney ve Sabra da 1'er kez sevinç yaşadı.Deplasmanda 3-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçında takımın son golünü kaydeden Brezilyalı golcü Emersonn 3'üncü hafta sonunda Fransa'nın Toulouse takımına satıldı ve Göz-Göz'den ayrıldı.Geride kalan 6 maçın 5'inde sevinç yaşayan Göztepeli oyuncular sadece Fenerbahçe maçında ağları sarsamadı. 2'nci haftada Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maç golsüz beraberlikle sona erdi.