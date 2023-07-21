Göztepe ayrılığı açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ege Özkayımoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.



Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Ege Özkayımoğlu arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Akademimizden yetişen, A Takım ve akademi tüm yaş gruplarında 14 yıl boyunca şanlı formamızı terleten Ege'ye, hem saha içinde hem de saha dışındaki hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkürler Ege." ifadelerine yer verildi.



Ege Özkayımoğlu'nun nereye transfer olacağına dair bir açıklama yapılmadı.



