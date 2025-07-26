26 Temmuz
FCV Dender EH-Cercle Brugge
0-0
26 Temmuz
Zulte Waregem-KV Mechelen
1-1
26 Temmuz
RAAL La Louviere-Standard Liege
0-290'
26 Temmuz
St. Gallen-Basel
2-1
26 Temmuz
Grasshopper-FC Luzern
2-3
26 Temmuz
Young Boys-Servette
3-1
26 Temmuz
S. Moskova-Baltika
0-3
26 Temmuz
Dinamo Moscow-FC Rostov
1-0
26 Temmuz
FC Krasnodar-Lokomotiv Moscow
1-2
26 Temmuz
Kopenhag-Vejle Boldklub
2-0
27 Temmuz
Botafogo RJ-Corinthians
00:30
27 Temmuz
Palmeiras-Gremio
03:00
26 Temmuz
Liverpool-AC Milan
2-4
26 Temmuz
Schalke 04-Sevilla
2-4
26 Temmuz
Göztepe-Antalyaspor
1-0
26 Temmuz
Galatasaray-Strasbourg
3-1
26 Temmuz
Al Ahli-Celtic
21:00
26 Temmuz
Benfica-Fenerbahçe
2-270'
26 Temmuz
N. Forest-Fulham
0-373'
26 Temmuz
Everton-Bournemouth
0-036'
27 Temmuz
E. Frankfurt-Aston Villa
02:00
27 Temmuz
M. United-West Ham United
02:00

Göztepe, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Göztepe, yeni transfer Janderson'un 12. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

calendar 26 Temmuz 2025 23:07
Haber: AA, Fotoğraf: Goztepe.org.tr
Göztepe, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakaya Göztepe, Lis, Arda Okan Kurtulan, Godoi, Heliton, Taha Altıkardeş, Cherni, Dennis, Miroshi, Rhadney, Juan, Janderson ilk 11'i ile başladı.

Antalyaspor ise karşılaşmaya Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Ramzi Safuri, Cvancara, Abdülkadir Ömür, Dzhikiya, Poyraz Efe Yıldırım, Kaluzinski, Paal, Van de Streek ve Veysel Sarı ilk 11'i ile çıktı.



İzmir temsilcisinde yeni transferleri, Arda Okan Kurtulan, Godoi, Cherni, Rhadney ve Janderson ile sonradan oyuna dahil olan Sabra ve İshole, seyircisi önünde ilk kez forma giydi.

Karşılaşmada Göztepe'nin tek golünü 12. dakikada yeni transferlerden Janderson, kaydetti.

Taraftarların sıcak havaya rağmen ilgi gösterdiği karşılaşmadan İzmir temsilcisi galip ayrıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.