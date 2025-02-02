Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Alanyaspor oldu.Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Nuno Lima attı. Göztepe'de Nuno Lima, 80. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçemedi.Bu sonuçla birlikte Göztepe'nin iç sahadaki yenilmezlik serisi sona erdi. İzmir temsilcisi, son olarak 1. Lig'de 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaeliespor'a karşı sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Göztepe, sahasında 456 gün sonra mağlubiyet yaşadı.Göztepe ile Alanyaspor arasındaki mücadeleye hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemi Pawel Pskit'in kararları damga vurdu.Süper Lig'de 97 gün sonra görev alan Arda Kardeşler, (Süper Lig 10. Hafta, Galatasaray 2-1 Beşiktaş, 28 Ekim 2024) VAR müdahalelerinin ardından 3 kez karar değiştirdi.Arda Kardeşler, 44 ve 59. dakikalarda Göztepe lehine penaltı verdiği pozisyonlarda VAR uyarısının ardından pozisyonları ekranda izledi ve penaltı kararlarını iptal etti. Kardeşler, 66. dakikada ise Heliton'un attığı golü VAR incelemesinin ardından faul nedeniyle iptal etti.Göztepe, 80. dakikada Ertuğrul Taşkıran'ın ceza sahasında rakibi Heliton'a yaptığı faul sonrası penaltı kazandı. Pozisyonda sarı kart gören kaleci Ertuğrul Taşkıran, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.VAR hakemi Pawel Pskit, bu kez Arda Kardeşler'in kararına müdahalede bulunmadı ve penaltı kararı onandı.Penaltıda topun başına geçen Juan, 81. dakikada beyaz noktadan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçemedi.Alanyaspor, Göztepe karşısında aldığı galibiyetin ardından üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 28'e yükseltti. Üst üste ikinci kez kaybeden Göztepe ise 34 puanda kaldı.Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Göztepe, Bodrum FK deplasmanına gidecek.5. dakikada Da Silva'nın sağ kanattan getirdiği topla ceza sahası içeriside buluşan Romulo'nun şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.14. dakikada Yusuf Özdemir'in sol kanattan getirip altıpas içerisinde yaptığı vuruşta top sol üstten dışarı gitti.18. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Romulo'nun pasında uygun posizyondaki Djalma'nın şutunda meşin yuvarlak, sol direğin yanından dışarı çıktı.Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.