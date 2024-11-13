Görme Engelliler Futsal Milli Takımı'nın hedefi kalıcı başarı

Görme Engelliler Futsal Milli Takımı Antrenörü Yusuf Tekdemir, milli takıma kazandırdıkları genç yeteneklerle kalıcı başarı yakalamayı hedeflediklerini söyledi.



Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonasında mücadele eden Görme Engelliler Futsal Milli Takımında genç futbolcular, performanslarıyla ön plana çıktı.



Antrenör Yusuf Tekdemir'in takıma dahil ettiği 6 yeni oyuncuyla yaş ortalaması düşen milli takım, gelecek şampiyonalar için umut verdi.



Antalya'daki turnuvada milli takımda yer bulan 15 yaşındaki Furkan Ergin de ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda attığı 3 golle dikkati çekti.



Yusuf Tekdemir,, AA muhabirine yaptığı açıklamada Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında özellikle genç oyunculara ağırlık verdiklerini söyledi.



Furkan Ergin'in şampiyonada en genç sporcu unvanıyla sahaya çıktığını ifade eden Tekdemir, gençlerin performansının kendisini umutlandırdığını dile getirdi.



Risk alarak 15 yaşındaki sporcuya şans vermesinin gençlere verdiği önemi gösterdiğini anlatan Tekdemir, "Furkan, şampiyonada oynadığı futbolla, sahada gösterdiği karakterle beni çok mutlu etti. Kendisinden çok umutluyum. Uzun yıllar milli takıma hizmet edecek." dedi.



"Genç oyuncuları milli takıma kazandırıyoruz"



Tekdemir, yeni jenerasyonla uzun yıllar hizmet edecek bir takım kurmayı planladıklarını anlattı.



Avrupa Şampiyonası kadrosunda geçen yıldan sadece 4 sporcunun devam ettiğini aktaran Tekdemir, "Milli takımımızın geleceğini oluşturacak genç sporcuları kadroya dahil ediyoruz. Bu yıl 6 yeni genç oyuncuyu kadroya dahil ettik. Gençleştirme çalışmalarımız devam edecek. Uzun yıllar hizmet verecek bu gençlerle Avrupa ve Dünya kupalarında kalıcı başarılar hedefliyoruz." diye konuştu.



Furkan Ergin: "Tecrübe kazandım"



Performansıyla göz dolduran Furkan Ergin ise milli takım kadrosunda olmaktan ve Avrupa Şampiyonasında oynamaktan çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.



Ergin, "Burada yetenekli abilerim var, şampiyona benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Daha yolun başındayım ve en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu jenerasyon önce Avrupa ardından da dünya şampiyonu olacaktır." ifadelerini kullandı.



Dünya Oyunlarında futsal branşında geçen yıl milli takımın kalesini koruyan 19 yaşındaki milli kaleci Barış Emre Çelik de gençleşen takımla büyük başarıları yakalamayı hedeflediklerini kaydetti.



