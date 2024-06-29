Görme Engelli Milli Futbol Takımı, Paralimpik Oyunları için Kayseri'de güç depoluyor

Türkiye'yi Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda temsil edecek Görme Engelli Milli Futbol Takımı, turnuvanın hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor.Organizasyonun hazırlıkları için Kayseri'de kampa giren ay-yıldızlı ekibin antrenörü Niyazi Metin, Görme Engelli Milli Futbol Takımı'nın 3. kez Paralimpik Oyunları'na katılacağına dikkati çekti.Yaklaşık 2 yıldır Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hazırlık yaptıklarını vurgulayan Metin, "Bizim için süreç 2022'de Avrupa Şampiyonası ile başladı. Avrupa Şampiyonası, Paralimpik Oyunları için kota yarışmasıydı. Orada Avrupa ikincisi olunca Paralimpik Oyunları'na gitmeye hak kazandık. İlk hedefimize ulaştığımız için mutluyuz." dedi.Metin, Paralimpik Oyunları'na yaklaşık 2 ay kaldığını ve bu süreçte yoğun bir hazırlık dönemi geçireceklerini söyledi.Süre kısaldıkça hem teknik ekipte hem de oyuncularda tatlı bir heyecan oluştuğunun altını çizen Metin, şunları kaydetti:"Son aylara girdiğimiz için çalışmalarımızın şiddetini biraz daha arttırıyoruz. Çalışmalarımıza Kayseri'de devam ediyoruz. Burayı güçlendirme kampı olarak değerlendiriyoruz. 1-8 Temmuz arasında da İstanbul'da kampa gireceğiz. Orada da daha çok teknik ve taktiğe dayalı çalışmalarımız olacak. Olimpiyatlar dünyanın en büyük spor organizasyonudur. Bir sporcunun da en büyük hedefi olimpiyatlara gitmektir. Böyle bir organizasyona Görme Engelli Milli Futbol Takımı olarak katılmak ve dünyadaki sekiz takımdan bir tanesi olmak bizim için gerçekten gurur verici. Sorumluluklarımızı, üzerimizdeki formanın ağırlığını biliyoruz. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Zor bir grubumuz var. Bizim grupta son 3 olimpiyatın şampiyonu Brezilya var. İlk maçımızı onlarla oynayacağız. İkinci maçımızı da geçen senenin dünya ikincisi Çin ile oynayacağız. Son karşılaşmada ise ev sahibi Fransa ile kozlarımızı paylaşacağız. Biz umutlu ve heyecanlıyız. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Hedefimiz paralimpik şampiyonluğu, inşallah bu bize nasip olur."Oyunculardan Recep Aydeniz ise takımda aile havası olduğunu ve bu havanın kendilerine başarıyı getirecek en önemli faktörlerden birisi olduğunu dile getirerek, "Bu takımla bir organizasyonda mücadele ettik. 2023'teki dünya kupası bizim için Paris öncesinde iyi bir deneyim oldu. Tüm mücadelemiz Paris 2024 Paralimpik Oyunları için ve o gün yaklaştı." diye konuştu.