Görele Belediyespor, genç yeteneklerle yoluna devam ediyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de mücadele eden Görele Belediyespor, altyapısından yetiştirdiği genç sporcularla yoluna devam ediyor.



Giresun'un Görele ilçesinde gençleri spora yönlendirmek amacıyla kurulan Görele Belediyespor, 4 sezondur Süper Lig'de mücadele ediyor.



Kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan yeşil-beyazlı kulüp, altyapısından yetişen başarılı sporcuları profesyonel yaparak Türk sporuna katkı veriyor.



Bu sezon mütevazı kadrosuyla ligde normal sezonu 12 puanla 8'inci sırada bitirip play-off oynayan Görele Belediyespor'da hedef, Türkiye Kupası'nda başarılı olarak Avrupa kupalarına katılmak.



Takım antrenörü Mehmet Ali Binen, AA muhabirine, birçok olumsuzluğa rağmen sezonun kötü geçmediğini söyledi.



Gençleri önemsediklerini ve dolayısıyla da "kısıtlı kadro" terimini kullanmak istemediğini ifade eden Binen, 18 kişilik kadroya il dışından 8 oyuncu aldıklarını, kalan 10 sporcunun da tamamen altyapıdan geldiğini dile getirdi.



Binen, ilk devrenin sonunda etkili oyuncularından Zeynep Nur Ulukoz'un sakatlanarak sezonu kapattığını, bunun da takımı olumsuz etkilediğini belirtti.



Sezona başlarken hedeflerinin ligde normal sezonu 5 ya da 6'ncı sırada bitirmek olduğunu kaydeden Binen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Fakat sezonu 8'inci bitirdik, play-off'ta da ligin en güçlü takımı Kastamonu Belediyespor ile eşleşmek zorunda kaldık. Kötü bir sonuç mu 8'incilik, değil. Biz almamız gereken bütün maçları aldık fakat rakiplerimiz ekstra puan aldı, tabii bunlar onların iyi oyunundan daha çok üstteki takımların o an eksik olması, Avrupa'dan yorgun dönmeleri, böyle bir avantajı onlar lehlerine çevirdi. Biz ondan dolayı 8'inci bitirdik, 7'nci ile aynı puandayız, 6'ncı da bir puan üstümüzde."



Binen, sezonu kötü bitirmediklerinin altını çizerek, "Gençleri hazır hale getirmek için bu sistemde devam etmek zorundayız, bu bütçeyle 4 sezondur Süper Lig'de kalmamız, zaten asıl başarımız o diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Görele, Tirebolu, Güce ve Eynesil'de toplamda 120 altyapı sporcuları olduğunu aktaran Binen, bu oyunculara hentbolun dışında sporu sevdirmeyi amaçladıklarını belirtti.



"Hedefin tam içerisindeyiz ve iyi gidiyoruz"



Binen, oyuncular arasından yetenekli olanları seçip takıma kazandırmayı amaçladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Hem de lise sonrasında üniversiteye giriş anında Süper Lig takımında olmaları dolayısıyla onlara bir avantaj sağlanıyor, şu ana kadar 7 sporcumuzu üniversiteye yerleştirdik, bu sene 4 gencimizi daha yerleştirmeyi planlıyoruz. Ana hedefin içerisindeyiz, onun için sezon başarılı, başarısız diye yorumlamak doğru olmaz. Biz zaten şu an hedefin tam içerisindeyiz ve iyi gidiyoruz."



Hedeflerinde 10 Mayıs'ta Bolu'da düzenlenecek Türkiye Kupası olduğunu vurgulayan Binen, "Rakibimiz Yalıkavak, orada umudumuzun daha çok olduğunu düşünüyorum. Eğer oradan iyi bir sonuç alabilirsek en azından kupa ile Avrupa'ya gitmeyi planlıyoruz. Bunu yaparsak zaten müthiş bir şey yapmış oluruz." açıklamasında bulundu.



Aşyenur Kara: "Çok iyi mücadele ederek güzel bir sezon geçirdik"



Görele Belediyespor'un milli oyuncusu Ayşenur Kara da iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Yoğun çalıştık, bir sayı ile kaybettiğimiz kritik maçlarımız oldu ama onların dışında iyi mücadele ettik. Koca bir sezon bitti ama bence çok iyi mücadele ederek güzel bir sezon geçirdik." ifadelerini kullandı.



Takımın oyuncularından Trabzon Üniversitesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Zeynep Ayvaz ise kendisinin altyapıdan yetişen bir oyuncu olduğunu ve hentbol ile üniversiteye yerleştiğini aktardı.



Hem okulunun hem de kariyerinin şu an iyi gittiğini ifade eden Zeynep Ayvaz, "Bizim için sezon iyi geçti, hedef maçlarımızı kazandık, tabii sürpriz puanlar isterdik fakat olmadı ama bence güzel bir sezondu." değerlendirmesinde bulundu.



Sevil Ay: "Bütçe ve sporcu farkına rağmen bence çok iyi mücadele ediyoruz"



Oyunculardan Sevil Ay ise genel olarak sezonu iyi geçirdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:



"En önemlisi çok mutlu bir sezon geçirdik. Görele bana çok iyi geldi, ben İstanbul'da doğmuş, büyümüş bir insanım. Maçtan sonra sokağa çıktığımda birçok insanla maçla ilgili konuşabiliyorum, yani büyük şehirlerde böyle bir şey mümkün değil, takımından haberi olmayan şehirler var. Bu kadar küçük bir ilçede böyle bir oluşumla büyük takımlara karşı iyi oynuyoruz, aradaki bütçe ve sporcu farkına rağmen bence çok iyi mücadele ediyoruz."





