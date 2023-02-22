Denver Nuggets forveti Aaron Gordon, bu yıl All-Star seçilememiş olmanın kendisini "üzdüğünü" söyledi.



Nuggets'ta iyi bir sezon geçiren Gordon, HoopsHype'tan Harrison Wind'e bu sezon All-Star seçilmemiş olmasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"All-Star maçında olamamak beni üzdü. Eğer işlerin gelecekte daha iyiye gideceğini anlamayıp büyük resmi göremeseydim, muhtemelen bundan olumsuz etkilenirdim. Aksine, başarıya daha da aç bir hale gelmiş durumdayım."



Gordon, bu sezon oynadığı 49 maçta 17.3 sayı ve 6.9 ribaund ortalamalarına sahip.





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