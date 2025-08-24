Goodison'da kapanış, Hill Dickinson'da açılış: Ndiaye

Goodison Park'a veda eden Everton, yeni evi Hill Dickinson Stadyumu'ndaki ilk resmi maçında Brighton'u ağırladı.



Hill Dickinson Stadyumu'ndaki ilk gol 23. dakikada Everton'un Senegalli yıldızı Iliman Ndiaye'den geldi.



Geçtiğimiz sezon Goodison Park'taki son resmi maçta Southampton'a karşı fileleri havalandıran Ndiaye, bu kez Hill Dickinson Stadyumu'nda ilk golü kaydederek kulüp tarihine geçti. Böylece Senegalli futbolcu, Everton'ın eski yuvasındaki kapanışa ve yeni evindeki açılışa damga vurmuş oldu.



