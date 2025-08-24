24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-089'
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-015'
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
0-02'
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
0-02'
24 Ağustos
Toulouse-Brest
0-02'
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
1-032'
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Goodison'da kapanış, Hill Dickinson'da açılış: Ndiaye

Everton'ın Senegalli yıldızı Iliman Ndiaye, Goodison Park'taki son golün ardından Hill Dickinson Stadyumu'ndaki ilk golü atarak tarihe geçti.

calendar 24 Ağustos 2025 17:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Goodison Park'a veda eden Everton, yeni evi Hill Dickinson Stadyumu'ndaki ilk resmi maçında Brighton'u ağırladı.

Hill Dickinson Stadyumu'ndaki ilk gol 23. dakikada Everton'un Senegalli yıldızı Iliman Ndiaye'den geldi.

Geçtiğimiz sezon Goodison Park'taki son resmi maçta Southampton'a karşı fileleri havalandıran Ndiaye, bu kez Hill Dickinson Stadyumu'nda ilk golü kaydederek kulüp tarihine geçti. Böylece Senegalli futbolcu, Everton'ın eski yuvasındaki kapanışa ve yeni evindeki açılışa damga vurmuş oldu. 

 Reklam 
