Gomis'ten Rachid Ghezzal'e mesaj

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal'in doğum gününü kutladı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Gomis, Ghezzal ile bir fotoğrafını paylaştı ve "Mutlu yıllar, iyi ki doğdun Rachid Ghezzal. Seni seviyorum kardeşim." ifadelerini yazdı.
Gomis ve Ghezzal, Fransız ekibi Lyon'da birlikte forma giymişti.
İşte Gomis'in paylaşımı:
Sosyal medyadan açıklama yapan Gomis, Ghezzal ile bir fotoğrafını paylaştı ve "Mutlu yıllar, iyi ki doğdun Rachid Ghezzal. Seni seviyorum kardeşim." ifadelerini yazdı.
Gomis ve Ghezzal, Fransız ekibi Lyon'da birlikte forma giymişti.
İşte Gomis'in paylaşımı:
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