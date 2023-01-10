Galatasaraylı futbolcular 3-0'lık galibiyeti Kadıköy'de saha ortasında kutladı. Bu sırada kulüp yetkilileri oyuncuların fotoğraflarını çekti.
"BUNU SEN HAK ETTİN"
3-0 yazan skorbordu arkasına alan İcardi, takım arkadaşı Gomis'le birlikte poz vermek istedi. Gomis ise "Bunu sen hak ettin" diyerek Arjantinli'nin tek başına fotoğraf çektirmesini sağladı.
"BUNU SEN HAK ETTİN"
3-0 yazan skorbordu arkasına alan İcardi, takım arkadaşı Gomis'le birlikte poz vermek istedi. Gomis ise "Bunu sen hak ettin" diyerek Arjantinli'nin tek başına fotoğraf çektirmesini sağladı.