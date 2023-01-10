Gomis'ten Icardi'ye jest!

Galatasaray'da derbi galibiyeti sonrası Bafetimbi Gomis, Mauro Icardi'ye ince bir jestte bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gomis'ten Icardi'ye jest!
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10 Ocak 2023 11:00
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Galatasaraylı futbolcular 3-0'lık galibiyeti Kadıköy'de saha ortasında kutladı. Bu sırada kulüp yetkilileri oyuncuların fotoğraflarını çekti.

"BUNU SEN HAK ETTİN"

3-0 yazan skorbordu arkasına alan İcardi, takım arkadaşı Gomis'le birlikte poz vermek istedi. Gomis ise "Bunu sen hak ettin" diyerek Arjantinli'nin tek başına fotoğraf çektirmesini sağladı. 

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