20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
17:00
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
17:30
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
16:00
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
17:15
20 Eylül
Girona-Levante
15:00
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
17:00
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
17:00
20 Eylül
Burnley-N. Forest
17:00
20 Eylül
Brighton-Tottenham
17:00
20 Eylül
Liverpool-Everton
14:30
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
16:30
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
16:30
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
16:30
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
16:00
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
16:00
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Gomeda Ultra Valley Trail Koşusu Nevşehir'de başladı

5 ülkeden 187 sporcunun katıldığı Gomeda Ultra Valley Trail Koşusu Nevşehir'de başladı

calendar 20 Eylül 2025 12:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gomeda Ultra Valley Trail Koşusu Nevşehir'de başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

 Nevşehir'de düzenlenen ve 5 ülkeden 187 sporcunun katıldığı Gomeda Ultra Valley Trail Koşusu başladı.

Sporcular, yarış için Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinde bir araya geldi.

Yarışmanın startını Nevşehir Valisi Ali Fidan, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun ve il protokolü verdi.


Sporcular, Gomeda Vadisi, Ayvalı, Bahçeli, Cemil, Damsa'dan geçiş yaparak tekrar Mustafapaşa'daki bitiş noktasına kadar ter dökecek.

Beş farklı kategoride yarışan sporcular, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlarla kaplı vadiler, yerleşim yerleri ve tepeleri kapsayan inişli çıkışlı güzergahları lider tamamlayabilmek için çaba harcayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilen Gomeda Ultra Valley Trail Koşusu kapsamında akşam Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni düzenlenecek.

 Reklam 
