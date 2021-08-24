'Golden Boy' Ersin Destanoğlu!

Ersin Destanoğlu, TuttoSport'un Golden Boy 2021 ödülü için finale kalan 60 genç oyuncudan biri oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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'Golden Boy' Ersin Destanoğlu!
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24 Ağustos 2021 15:30
İtalya'da yayın yapan TuttoSport'un Avrupa'da ünlenmiş ve gelenekselleşmiş Golden Boy ödülünün 2021 edisyonunda finale kalan 60 genç yetenek belli oldu.

Türkiye'den Golden Boy listesine giren tek oyuncu Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu oldu. 1 Ocak 2001 doğumlu ve Beşiktaş altyapısı çıkışı genç eldiven, finale kalan 2 kaleciden biri olmayı da başardı. Ersin dışında listedeki bir diğer kaleci Olympiakos'un 2002 doğumlu kalecisi Konstantinos Tzolakis oldu.

YUSUF DEMİR DE ADAY

Golden Boy listesinde Türk asıllı oyuncu Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir de yer aldı. Barcelona'ya transfer olan 2003 doğumlu hücum oyuncusu da ödülün adaylarından biri olarak gösterildi.

BEŞİKTAŞ'TA BİR İLKİ BAŞARDI

Beşiktaş altyapısından yetişip as kaleci olarak Süper Lig şampiyonluğu gören ilk isim olan Ersin Destanoğlu, geçen sezon oynadığı 37 resmi maçta kalesini 13 kez gole kapattı ve 24 maçta 39 gol yedi.


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