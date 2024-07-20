Gölcük Tabiat Parkı'nda spor yaparak hareketli yaşama dikkat çektiler

Bazı sporcu ve sporseverler Gölcük Tabiat Parkı'nda spor yaparak hareketli yaşam felsefesine vurgu yaptılar.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gölcük Tabiat Parkı'nda spor yaparak hareketli yaşama dikkat çektiler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2024 17:37
Bolu'da "Hareketlilik Yılı" kapsamında Gölcük Tabiat Parkı'nda spor etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda sporcu ve sporseverler Gölcük Tabiat Parkı'nda bir araya geldi.

Yaklaşık 70 kişiden oluşan grup, antrenörler eşliğinde pilates, eskrim, judo, hokey, balık tutma, doğa yürüyüşü, cornhole (oyun) gibi branşlarda spor yaptı.

Hareketli yaşama dikkati çekmek için düzenlenen etkinliğe katılanlar, keyifli vakit geçirdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery