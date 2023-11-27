Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Servet Çetin'in ekibi Sivasspor ile Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük beraberlik ile sona ererken konuk ekip Trabzonspor'un gollerini ise 39. dakikada Nicolas Pepe, 45+1'de Paul Onuachu ve 77. dakikada Trezeguet kaydetti.
Ev sahibi Sivasspor'un golleri; 4. dakikada Samuel Saiz, 20 ve 67. dakikalarda ise Rey Manaj'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 15'e yükseltirken, Trabzonspor 23 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olurken, Trabzonspor sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
TRABZONSPOR'DA ERKEN DEĞİŞİKLİK
Maçın 40. dakikasında Manaj ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlık yaşayan savunma oyuncusu Rayyan Baniya, 40. dakikada yerini Trezeguet'e bırakmak zorunda kaldı.
SİVASSPOR'UN İÇ SAHA HASRETİ SÜRDÜ
3-3'lük beraberlik sonrası Sivasspor, bu sezon ligde ilk iç saha galibiyeti alamayan tek takım olma istatistiğini sürdürdü. Sivasspor, 7 iç saha maçında 4 beraberlik 3 mağlubiyet aldı.
AVCI İLE NAMAĞLUP
Trabzonspor, teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'nın gelmesinin ardından ligde mağlubiyet almadı. Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 5 maçta 11 puan topladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.
4. dakikada Charisis'in pasında orta sahada topla buluşan Saiz, topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Saiz'in sert vuruşunda top, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sağından ağlara gitti: 1-0
20. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Manaj'ın kafa vuruşu kaleci Muhammet Taha Tepe'den döndü. Dönen topu Manaj kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-0
26. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasıyla sağ kanattan ceza sahası içine giren Pepe'nin sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural, direğin dibinden son anda kornere çeldi.
39. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Pepe, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1
45+1 dakikada Trezeguet'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Onuachu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2
51. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Manaj'ın kafa vuruşu kale direğinden döndü.
Sivasspor 67. dakikada tekrar öne geçti. Orta sahada topla buluşan Manaj, topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Manaj'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
Trabzonspor 76. dakikada beraberliği yakaladı. Enis Destan'ın sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in düzgün vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlara gitti. 3-3
88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.
Karşılaşma 3-3 tamamlandı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk. 90+1 Kvet), Emrah Başsan (Dk. 90+1 Njie), Saiz (Dk. 77 Hakan Arslan), Charisis, Burak Kapacak (Dk. 77 Rodrigues), Manaj
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Mehmet Can Aydın, Baniya (Dk. 40 Trezeguet), Denswil, Evren Eren Elmalı, Mendy, Bakasetas, Pepe, Abdulkadir Ömür (Dk. 75 Bardhi), Visca (Dk. 74 Enis Destan), Onuachu
Goller: Dk. 4 Saiz, Dk. 20, Dk. 67 Manaj (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 39 Pepe, 45+1 Onuachu, Dk. 76 Trezeguet (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 69 Emrah Başsan (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 69 Mendy (Trabzonspor)
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük beraberlik ile sona ererken konuk ekip Trabzonspor'un gollerini ise 39. dakikada Nicolas Pepe, 45+1'de Paul Onuachu ve 77. dakikada Trezeguet kaydetti.
Ev sahibi Sivasspor'un golleri; 4. dakikada Samuel Saiz, 20 ve 67. dakikalarda ise Rey Manaj'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 15'e yükseltirken, Trabzonspor 23 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olurken, Trabzonspor sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
TRABZONSPOR'DA ERKEN DEĞİŞİKLİK
Maçın 40. dakikasında Manaj ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlık yaşayan savunma oyuncusu Rayyan Baniya, 40. dakikada yerini Trezeguet'e bırakmak zorunda kaldı.
SİVASSPOR'UN İÇ SAHA HASRETİ SÜRDÜ
3-3'lük beraberlik sonrası Sivasspor, bu sezon ligde ilk iç saha galibiyeti alamayan tek takım olma istatistiğini sürdürdü. Sivasspor, 7 iç saha maçında 4 beraberlik 3 mağlubiyet aldı.
AVCI İLE NAMAĞLUP
Trabzonspor, teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'nın gelmesinin ardından ligde mağlubiyet almadı. Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 5 maçta 11 puan topladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.
4. dakikada Charisis'in pasında orta sahada topla buluşan Saiz, topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Saiz'in sert vuruşunda top, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sağından ağlara gitti: 1-0
20. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Manaj'ın kafa vuruşu kaleci Muhammet Taha Tepe'den döndü. Dönen topu Manaj kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-0
26. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasıyla sağ kanattan ceza sahası içine giren Pepe'nin sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural, direğin dibinden son anda kornere çeldi.
39. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Pepe, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1
45+1 dakikada Trezeguet'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Onuachu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2
51. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Manaj'ın kafa vuruşu kale direğinden döndü.
Sivasspor 67. dakikada tekrar öne geçti. Orta sahada topla buluşan Manaj, topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Manaj'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
Trabzonspor 76. dakikada beraberliği yakaladı. Enis Destan'ın sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in düzgün vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlara gitti. 3-3
88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.
Karşılaşma 3-3 tamamlandı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk. 90+1 Kvet), Emrah Başsan (Dk. 90+1 Njie), Saiz (Dk. 77 Hakan Arslan), Charisis, Burak Kapacak (Dk. 77 Rodrigues), Manaj
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Mehmet Can Aydın, Baniya (Dk. 40 Trezeguet), Denswil, Evren Eren Elmalı, Mendy, Bakasetas, Pepe, Abdulkadir Ömür (Dk. 75 Bardhi), Visca (Dk. 74 Enis Destan), Onuachu
Goller: Dk. 4 Saiz, Dk. 20, Dk. 67 Manaj (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 39 Pepe, 45+1 Onuachu, Dk. 76 Trezeguet (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 69 Emrah Başsan (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 69 Mendy (Trabzonspor)
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