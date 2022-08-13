Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği, sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi.



Eryaman Stadyumu'nda gol düellosu şekilde geçen maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmada Gençlerbirliği'nin gollerini, 12. dakikada Barış Alıcı, 28. dakikada İlker Karakaş ve 43. dakikada Aksel Aktaş attı. Altınordu'nun golleri ise 7. dakikada penaltıdan ve 17. dakikada Ahmet İlhan Özek ile 45. dakikada Safa Kınalı'dan geldi.



Bu sonucun ardından iki takım da lige bir puanla başladı.



Ligin gelecek haftasında Gençlerbirliği, Boluspor deplasmanına gidecek. Altınordu, sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.





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