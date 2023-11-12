Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK, Göztepe'yi konuk etti.



Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi 3-2 kazandı.



Erzurumspor FK'nın gollerini 8 ve 88. dakikalarda Eren Tozlu ve 21. dakikada Özgür Sert kaydetti. Göztepe'nin golleri ise 27 ve 66. dakikalarda Taha Altıkardeş'ten geldi.



Bu sonuçla birlikte Göztepe 20 puanda kaldı, Erzurum FK ise 16 puana ulaştı.



Ligde bir sonraki hafta Göztepe, Tuzlaspor'u konuk edecek. Erzurumspor FK ise deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak.













































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