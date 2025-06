A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Meksika ile karşı karşıya geldi. ABD'nin Kenan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kaybettik.Tarihimizde ilk kez karşılaştığımız Meksika'ya karşı 45+1. dakikada Orbelin Pineda'nın golüyle kaybettik.A Milli Takımımız, bir sonraki maçını 4 Eylül'de Gürcistan'a karşı 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacak.A Milli Takımımız maç boyunca Meksika'ya karşı oyun olarak üstünlük sağladı. Kısa, tek ve hızlı paslarla genel olarak maçın kontrolünü elimizde tuttuk. Savunmada bekleyen, kontratak kovalayan ve bir hazırlık maçının aksine çok sert oynayan Meksika'ya karşı sık sık rakip kaleyi yokladık ancak isabetli şut sayımız çok düşük kaldı.Mücadelede Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can ile gole yaklaştığımız anlar oldu ancak kaleyi bulmakta güçlük çektik. Kenan Yıldız da kanatlardan ataklarda gösterdiği performansla dikkat çekti.Bir taç organizasyonundan yediğimiz gol sonucu maçı mağlup kapattık.ABD'deki hazırlık maçında Meksika ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ABD maçına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.İtalyan teknik adam, ABD karşısında forma verdiği Eren Elmalı, Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ın yerine Yasin Özcan, Mert Müldür, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans verdi.Montella, milli takımı sahaya; Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ilk 11'iyle sürdü.Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Okay Yokuşlu, Eren Elmalı, Deniz Gül, Can Uzun, Oğuz Aydın, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu yedekler arasında yer aldı.Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı'yla ilk maçına Meksika karşısında çıktı.ABD maçında forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasını ilk kez Meksika karşısında giydi.A Milli Futbol Takımı'nda Meksika karşısında Kaan Ayhan kaptan olarak sahaya çıktı. ABD karşılaşmasında Kaan Ayhan yedekler arasında yer aldığı için Çağlar Söyüncü kaptanlık pazubandını takmıştı.Milli Takımın birinci kaptanı Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almıyor.A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de Meksika ile oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.Türk taraftarlar, Kenan Stadı'ndaki maçta tribünlerde ay-yıldızlı bayraklarıyla yer aldı.Kenan Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerde boşluklar görüldü.14. dakikada milli takım gole yaklaştı. Kaan Ayhan'ın Meksika ceza yayının solundan kullandığı frikikte, köşeye giden topu kaleci Malagon sağına uzanıp taca gönderdi.23. dakikada Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza saha dışına yolladığı topa Kenan Yıldız gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.42. dakikada ay-yıldızlı ekip bir kez daha öne geçme şansını kullanamadı. Mert'in pasıyla Meksika ceza yayı önünde topla buluşan İrfan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.