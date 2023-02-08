Gökhan Zan: 'Taş üstünde taş kalmadı'

Gökhan Zan: "Antakya'da su, elektrik, internet yok; daha çok sesimizin duyulması gerekiyor" [FOX Haber]pic.twitter.com/U7odHp4XQz



— Sporxtv (@sporxtv) February 8, 2023

Beşiktaş, Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu olan ve Hatayspor Yardımcı Antrenörü olarak görev yapan Hatay doğumlu Gökhan Zan, İskenderun ve Antakya'daki son durumu aktardı.Zan, Fox Tv canlı yayınında önünde bulunduğu enkazla alakalı açıklamada bulundu."Şu anda ben İskenderun'dayım. Antakya'da depreme yakalandım. 48 saattir Antakya'daydım. Dün biraz daha güvenli bölge olan İskenderun'a geldim, birkaç saat uyumak için. 2 katlı binaların daha fazla olduğu bir yer olduğu için ailemi buraya getirmeye çalıştım. Bir şekilde bir yerlere sığınmaya çalıştık. Şimdi tekrardan Antakya'ya yola çıkacağım çünkü orada bekleyen ve yolda olan arkadaşların, dostların vasıtasıyla çok yardım malzemesi gelecek. Onları organize etmek için şimdi Antakya'ya gideceğim. Sayın valimizle de bir görüşme gerçekleştirdim. Çünkü AFAD'la koordineli olmak gerekiyor bu konularda.""Antakya şu anda içler acısı, yerle bir olmuş durumda. Ayakta kalan binalar bile içinde bomba patlamış gibi. Emin olun burası bir savaş alanı. Sanki atom bombası patlamış. O kadar büyük sıkıntılar var ki göründüğü gibi değil. Yayınlarda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama bütün ilçeler yerle bir olmuş durumda. Hiçbir bir binaya giriş yapılamaz. İmkansız artık. Millet göç edip, bir yerlere sığınmaya çalışıyor. Maalesef yardımlar çok yavaş ilerliyor. Daha hızlı olmamız lazım. Daha fazla vinç, kepçe, yardım gerekiyor.""Maalesef kuzenlerimi kaybettim, dayımın çocuklarını kaybettim, akrabalarımı kaybettim. Eniştem ablalarını, yeğenlerini kaybetti. Çok akrabalarımızı maalesef kaybettik. Annemi ve fiziksel engelli kardeşimi 7. kattan sırtımda indirdim. İhtiyaç malzemesi lazım, su lazım, çok yardım lazım. Halk çok mağdur durumda. Umudumuz maalesef tükeniyor. Mucizeleri tabiki bekleyeceğiz. Fakat bütün şehir mahvolmuş durumda.""(Yanındaki enkazı göstererek) Bu yıkılan binaya 4-5 ay önce ben taşınacaktım. Bu binada, yıkılan Eda Apartmanı'nda oturacaktım. Tesadüf ki yaptığım araştırmalarda bu binaya çürük raporu verildiği söylenmişti. Oturulmaması gerektiği söylenmişti. Ben ev sahibiyle konuştuğumda bunu ifade ettim kendisine. Ev sahibi benim arkadaşımdı. Bina 7-8 katlıydı. Bu binadan korkuyorum, bu binaya geçmek istemiyorum demiştim. 4-5 ay sonra depremde bu bina yıkıldı ve yanındakiler ise çatlaklarla ayakta kaldı. Dediğim gibi çürük raporu vardı. Dediğim gibi böyle çok bina vardı Antakya'da.""Hatay bölgesinde çok yüksek katlı imarlar var. Bu bölge zemininin bunu kaldıracak durumda olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar ekonomik durumdan ötürü en ucuz eve kaçıyor. Antakya yerle bir olmuş durumda. Bitmiş durumda. Binlerce insan evsiz kalacak."