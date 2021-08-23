Gökhan Gönül: 'Can Gönül bizim kardeşimizdir'

Gökhan Gönül, bugüne kadar hiç tanımadığı 27 yaşında Can Gönül adında bir kardeş olduğunu öğrendi. Can Gönül, yıllarca annesini, babasını ve kardeşlerini tanımadığını açıkladı.
Show TV'de yayınlanana Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Can Gönül, anne ve babasına kavuşmak istediğini söyledi. Bu gelişmenin ardından Gökhan Gönül canlı yayına bağlandı ve Can Gönül'ün kardeşleri olduğunu söyledi.
Gökhan Gönül canlı yayındaki açıklamasında "Soracaklarım yok. Can, bizim kardeşimiz. İnkar etmiyorum. Ben de bunu 3-4 gün önce öğrendim. 3 kardeştik, 4 kardeş olduk. Cancım, 3-4 gündür annen ve baban, sana ulaşma çalışıyor. Bizler de öyle. Özel hayatını daha fazla anlatmana gerek kalmadığını düşünüyorum. Zaten annen, baban ve bizler de seni bekliyoruz. Annem ve babam, televizyona çok alışık insanlar değiller. Ben de çok fazla televizyonu sevmem. Kolay değil yaşadıkları, her şeyi öğrendim ama 3-4 gün önce öğrendim. Ben de Can gibi belli bir yaşa kadar annesiz büyüdüm. O yüzden Can'ın da çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin, her şeyi çok fazla bilmesine gerek yok. Annesi, babası ve kardeşleriyle her şeyi konuşabilir. Bir an önce oradan ayrılıp, annesinin ve babasının yanına gelebilir. Annemle, babam ayrıydı. Sonra ben annemi buldum. Annemle, babamı barıştırdım. Konuya daha fazla girmek istemiyorum. Sizden ricam çok fazla özel hayatı kurcalamayın." dedi.
Yurtta büyüdüğünü ve anne babasını yıllarca aradığını anlatan Can Gönül ise yayında "27 seneyi bana nasıl verecekler?" açıklamasını yaptı.
Gökhan Gönül'ün "Neden hala uzatıyorsunuz?" tepkisi üzerine Didem Arslan Yılmaz "Burası futbol programı değil, Can'ın üzerinden reyting derdim yok. Sadece Can'ı dinlemenizi istiyorum." şeklinde konuştu.
Show TV'de yayınlanana Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Can Gönül, anne ve babasına kavuşmak istediğini söyledi. Bu gelişmenin ardından Gökhan Gönül canlı yayına bağlandı ve Can Gönül'ün kardeşleri olduğunu söyledi.
Gökhan Gönül canlı yayındaki açıklamasında "Soracaklarım yok. Can, bizim kardeşimiz. İnkar etmiyorum. Ben de bunu 3-4 gün önce öğrendim. 3 kardeştik, 4 kardeş olduk. Cancım, 3-4 gündür annen ve baban, sana ulaşma çalışıyor. Bizler de öyle. Özel hayatını daha fazla anlatmana gerek kalmadığını düşünüyorum. Zaten annen, baban ve bizler de seni bekliyoruz. Annem ve babam, televizyona çok alışık insanlar değiller. Ben de çok fazla televizyonu sevmem. Kolay değil yaşadıkları, her şeyi öğrendim ama 3-4 gün önce öğrendim. Ben de Can gibi belli bir yaşa kadar annesiz büyüdüm. O yüzden Can'ın da çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin, her şeyi çok fazla bilmesine gerek yok. Annesi, babası ve kardeşleriyle her şeyi konuşabilir. Bir an önce oradan ayrılıp, annesinin ve babasının yanına gelebilir. Annemle, babam ayrıydı. Sonra ben annemi buldum. Annemle, babamı barıştırdım. Konuya daha fazla girmek istemiyorum. Sizden ricam çok fazla özel hayatı kurcalamayın." dedi.
Yurtta büyüdüğünü ve anne babasını yıllarca aradığını anlatan Can Gönül ise yayında "27 seneyi bana nasıl verecekler?" açıklamasını yaptı.
Gökhan Gönül'ün "Neden hala uzatıyorsunuz?" tepkisi üzerine Didem Arslan Yılmaz "Burası futbol programı değil, Can'ın üzerinden reyting derdim yok. Sadece Can'ı dinlemenizi istiyorum." şeklinde konuştu.