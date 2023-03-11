Gökdeniz Karadeniz, Tataristan Lideri Minnikhanov ile görüştü

Rubin Kazan bu pazar oynayacağı iç saha karşılaşmasında elde edilecek tüm geliri Türkiye'deki depremzedelere yardım olarak yollayacağını açıklamıştı. 12 Mart Pazar günü Akbars Arena'da Volga ile oynanacak maç öncesinde



Tataristan Lideri Rustam Minnikhanov'u hükümet konağında ziyaret eden Gökdeniz Karadeniz, depremzedeler için verilen destekten ötürü teşekkür etti. Verilen bilgiye göre Minnikhanov ve Karadeniz, Tataristan'da futbolun gelişmesi, çocuk sporlarına destek ve diğer konularda neler yapılabileceğini görüştüler.



Gelirinin Türkiye'deki depremzedelere aktarılacak yarınki futbol karşılaşmasında; jübilesini yaptığı karşılaşmanın formasını da açık artırmaya çıkaran temsilcimiz ayrıca yarın Kazanlı futbolseverlere imza günü de düzenleyecek.



GÖKDENİZ KARADENİZ "YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ"



Gökdeniz Karadeniz DHA'ya gönderdiği videolu mesajında ise; "Ülkemiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu hafta sonu oynanacak Rubin Kazan - Volga maçının tüm gelirleri depremzedelerimize bağışlanacak. Bunun için Tataristan Cumhurbaşkanımıza, Rubin Kazan Kulübü başkanına ve yönetim kuruluna, Kazan Başkonsolosluğu'na ve Rusya halkına ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de Rubin Kazan'da oynadığım son maçta giydiğim formamı açık artırma ile satışa sunuyorum. Tüm geliri depremzedelere bağışlanacak etkinlikte yaralarımızı hep birlikte saracağız" sözlerini sarfetmişti.





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