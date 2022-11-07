Gökdeniz Karadeniz: 'Fenerbahçe'de oynardım'

Trabzonspor'un simge oyuncularından olan Gökdeniz Karadeniz, NTV'ye konuk oldu ve kendisine sorulan soruları yanıtladı. Gökdeniz Karadeniz, küçükken Trabzonsporlu olmadığını açıkladı.



Küçükken oynadığı takımları desteklediğini söyleyen 42 yaşındaki eski futbolcu, "Küçükken Trabzonspor taraftarı değildim. Takım tutmuyordum. Oynadığım takım neyse onu tutuyordum. Giresunspor'a sempatim vardı. Babam Trabzonlu. 13-14 yaşlarından sonra Trabzonspor'u tutmaya başladım." dedi.



"Fenerbahçe'de oynardım"



Trabzonspor'da oynadığı sırada Fenerbahçe ile görüştüğünü itiraf eden Gökdeniz, "Trabzonspor'da oynarken İstanbul'un büyük takımlarından teklif aldım. Hepsinden teklif aldım. Hepsiyle anlaşmaya çok yaklaştığım zamanlar oldu. Kulübüm beni satmak isteseydi Fenerbahçe 'ye giderdim. Neden gitmeyeceğim? Sonuçta futbol bir ticaret. Kulübünüze iyi bir para kazandırabiliyorsanız her futbolcu her takıma gidebilir. Şuanda da gidebilirler. Trabzonspor'da oynarken Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'la görüştüm. Menajerim ve ben bütün takımlarla görüştük." ifadelerini kullandı.



Gökdeniz Karadeniz'in kariyeri



2000-2008 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Gökdeniz Karadeniz, 2008 yılında 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rusya'nın Rubin Kazan takımına transfer oldu. 2018 yılında da Rubin Kazan'da futbolu bıraktı. Kariyeri boyunca toplamda 588 maça çıkan Gökdeniz, 132 gol ve 113 asist yaptı.





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