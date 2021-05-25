Gökdeniz Bayrakdar transferi için sıraya girildi!

Antalyaspor'un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar'a Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray talip oldu. 20 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan da teklif geldiği öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Gökdeniz Bayrakdar transferi için sıraya girildi!
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25 Mayıs 2021 18:39
Süper Lig temsilcilerinden Antalyaspor'un golcüsü Gökdeniz Bayrakdar için dev kulüpler sıraya girdi.

Kırmızı beyazlı takımın geçtiğimiz sezon Kocaelispor'dan transfer ettiği genç yetenek, bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Geride bıraktığımız sezonda Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 gol atan genç yetenek, daha önce Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü.

Avrupa ve 3 büyüklerden teklif

Yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın yeniden devreye girdiği öğrenildi. Siyah beyazlı takımın yöneticilerden Erdal Torunoğulları daha önce son anda elinden kaçırdığı genç yıldız için Antalyaspor'un kapasını çalacağı iddia edildi.

Gökdeniz Bayrakdar için Fenerbahçe'nin de teklifte bulunduğu ifade ediliyor. Gökdeniz'e Avrupa'dan da iki teklif olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın da oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçtiği söyleniyor.

Antalya ekibi, sezon başında transfer ettiği 20 yaşındaki oyuncuyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Akdeniz Manşet


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