Gökdeniz Bayrakdar: "Hiç pes etmedik"

Bodrum FK'lı hücum oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Gökdeniz Bayrakdar: 'Hiç pes etmedik'
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23 Kasım 2024 22:17
Bodrum FK'lı futbolcu Gökdeniz Bayrakdar, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan 23 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, "Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Cidden maç başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Erkenden kırmızı kart gördük. Ancak hiç pes etmedik. Golü yedikten sonra pozisyonlar bulduk ama bugün olmadı. Galatasaray'ı tebrik ediyorum." dedi.

Mevkisi hakkında konuşan Bayrakdar, "Bugün sol bek oynadım, daha önce hiç oynamamıştım. Golü de atsam güzel olacaktı. Yapacak bir şey yok. İnşallah önümüzdeki maçlarda iyi şeyler yaparız." ifadelerini kullandı.

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