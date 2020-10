Gökçe Dayı: 'Anadolu Efes, Avrupa'da öncü!'

"SPOR SEVGİLERİNİ PEKİŞTİRECEK PROJELER"

"BİR SPOR KULÜBÜNDEN DAHA FAZLA YERE SAHİP"

"BASKETBOL SAYESİNDE TOPLUMA KATKI SAĞLAMAK"

"AVRUPA'DA ÖNCÜ KONUMUNDAYIZ"

"SOSYAL SORUMLULUK, KUPALAR KADAR DEĞERLİ"

"ARKA PLANDA YÜZLERCE KİŞİNİN KATKISI VAR"

"PANDEMİ DÖNEMİNDE BASKETBOLSEVERLERE UZAK KALMADIK"

"TARAFTARIN SİNERJİSİ, BÜYÜK BİR GÜÇ KAYNAĞI"

"ANADOLU EFES FAN CLUB İLE TAKIMA DAHA YAKIN"

"ANADOLU EFES STÜDYO İLE MAÇ DENEYİMİ EVİNİZDE"

Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı, Sporx'ten Hakan Celep'e kulübün pazarlama yaklaşımını ve felsefesini, Avrupa çapında elde ettikleri başarıları ve bunun etmenlerini anlattı.- Anadolu Efes Spor Kulübü'nden önceki kariyerimde Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren markaların pazarlama departmanlarında uzun süre görev yapmıştım. Yönettiğim markaların da yoğun bir spor iletişim stratejisi söz konusuydu. O zaman masanın diğer tarafında, spora yatırım yapan markaları yönetme koltuğunda oturuyordum.Anadolu Efes Spor Kulübü, 2012 senesinin Temmuz ayında kulüp yapısında bir değişikliğe giderek kulübün içinde bir Pazarlama Departmanı oluşturulmasına karar verdi. Ben de bu departmanı kurmak için kulübe transfer oldum diyebiliriz. Kulübümüz kurumsal yapısı ve elde ettiği saha içi başarılarla Türk basketbolunun dinamiklerini değiştirdiği gibi pazarlama vizyonu sayesinde spor ekosisteminin spor pazarlamasına bakışını ve bu alandaki dinamikleri de değiştirdi.Özellikle basketbol sevgisinin daha fazla kişiye ulaştırılması, çocuklarımızın basketbol oynamasına olanak sağlanması ve markalaşmış bir basketbol ekosistemi deneyimi yaratılması, pek çok organizasyonun Anadolu Efes Spor Kulübü'nü örnek almasını sağladı.- Basketbol, ülkemizde her yaştan sporseverin ilgilendiği, özelikle çocuklu ailelerin ve kadınların yerinde takip ettiği bir spor branşı. Bu doğrultuda basketbolseverlere, basketbol ve spor sevgilerini pekiştirecek projelerle ulaşmanız gerekiyor.Anadolu Efes Spor Kulübü olarak gerek Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki seyircili maçlarımızda gerekse de saha dışı etkinlik, iletişim ve pazarlama projelerimizle spor tüketicilerine eğlenceli ve coşkulu bir deneyim sunuyoruz. Elde ettiğimiz pazarlama ödülleri ve marka haline gelmiş maç deneyimimizle spor tüketicilerinin beklentilerine çok iyi şekilde yanıt verdiğimizi düşünüyoruz.- Kulüp olarak spor tüketicilerinin hayatında bir spor kulübünden daha fazla yere sahip olmaya gayret ediyoruz. Basketbolseverler, günün her anında Anadolu Efes Spor Kulübü ile ilgili ilgi çekici, eğlendirici ve şaşırtıcı içeriklere ulaşabiliyorlar. Basketbolu bir metafor olarak kullanarak sporseverlere bir eğlence deneyimi yaratarak yaklaşıyoruz.- Öncelikle basketbolseverlerin kulübünüze yönelik beklentilerini doğru şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Biz de Anadolu Efes Spor Kulübü olarak özellikle araştırmalar kanalıyla elde ettiğimiz veriler ışığında hangi alanlarda kendimizi geliştirmemizi gerektiğini ve taraftarlarımıza hangi alanlarda yeni deneyimler sunabileceğimizi tespit ediyoruz.Pazarlama felsefesi olarak kendimizi sadece beklentilerle sınırlamıyor ve basketbolseverlere sürekli özgün projeler sunmaya çalışıyoruz. Bu şekilde taraftarlarımızın bir basketbol maçına ve bir spor kulübüne olan bakışlarının değişmesini de sağlıyoruz. Neticede kulübümüzün vizyonu Avrupa'da referans bir spor kulübü olmaktır.- Spor pazarlamasının elde etmeye çalıştığı en önemli sonuç hayatında spor olana kişilerden bir araya gelmiş büyük bir ailedir. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyor, basketbol ve spor ailesinin büyümesine destek oluyoruz. Ayrıca pek çok çocuğumuzun basketbol kültürüyle tanışmasına da katkı sağlıyoruz.Spor pazarlamasından kulübümüze katkı sağlamak yerine basketbol sayesinde toplumumuza katkı sağlamak bizim için çok daha önemli.- Basketbol her sektörden markaya "tüketici ile ilişki kurma" penceresinde çok büyük avantajlar sağlıyor. Bu potansiyeli bilerek biz de farklı sektörden markalarla iş birliği yapıp basketbol ekosistemini ve partnerlerimizin pazarını büyütmeye devam ediyoruz.Partnerlik vizyonumuzun en önemli başlıklarından biri ise partnerlerimize, marka kimliklerine uygun olarak hazırlanmış özgün projeler sunmamız. Bu şekilde partnerlik kapsamımızı her geçen sezon daha da genişletiyoruz.Ayrıca markalarla yaptığımız iş birliklerinde hem taraftarlarımıza hem kulübümüze hem de partnerlerimize fayda sağlayan üç ayaklı bir yapı kuruyoruz. Bu yapı, maçlarımızdan bağımsız olarak sürekli aktif bir şekilde taraftarlarımıza ulaşıyor ve onların hayatına her gün dokunuyor.2020 – 2021 sezonuna ise içecek, otomotiv, hizmet, tekstil, eğlence, kırtasiye, bankacılık, perakende, sağlık, giyim, ulaşım, havacılık, gıda, iletişim, eğitim ve kişisel bakım gibi sektörlerden markaların yer aldığı bir partner mozaiği ile başlıyoruz.Ayrıca Covid-19 salgını sürecinde 2019 – 2020 sezonu erken sona erdirilse de partnerlerimizle birlikte taraftarlarımıza ulaşmaya ve yeni partnerlik anlaşmalarını hayata geçirmeye devam ettik. Tüm spor endüstrisinin ekonomik dalgalanma yaşadığı bu dönemde yeni partnerlik anlaşmaları imzalamamızın tüm spor dünyasına umut verdiğini düşünüyoruz.Yeni sezon partnerlerimiz ise şu şekilde: Adel, Alternatif Bank, Anadolu Isuzu, Anadolu Sağlık Merkezi, Bilcee, Bilyoner, Corendon Turizm Grubu, Damla, IGA Pass, Kahve Dünyası, KIA, Metro FM, Migros, Mobilet, Okyanus Kolejleri, Old Spice, Powerade, Sarar, Sporx ve Supplementler.- Kuruluş yılımız olan 1976'dan bu yana gerçekleştirdiğimiz pazarlama faaliyetleri ile birlikte hem ülkemizde hem de Avrupa'da öncü konumdayız. Pek çok kulübün spor pazarlamasına yaklaşımına örnek olup basketbolseverlerin beklentilerine yön veren bir organizasyon haline geldik.Tabii ki dünya spor endüstrisindeki gelişmeleri ve başarılı örnekleri de çok yakından takip ediyoruz. Zaman zaman yurtdışındaki başarılı örnekleri ülkemizin şartlarına ve basketbol geleneklerine uyarlayarak taraftarlarımıza sunuyoruz. Ancak gerçekleştirdiğimiz projelerin global ve yerel makalara özel hazırlanmış özgün çalışmalar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.- Anadolu Grubu'nun sosyal kuruluşlarından biri olan Anadolu Efes Spor Kulübü, kuruluş amacı olan "Türk sporunu ileriye götürmek, Avrupa sahalarında ülkemizi başarı ile temsil ederek basketbolumuzu tüm gençlere sevdirmek" itibarıyla kendisi de bir sosyal sorumluluk projesi. Bu noktadan hareketle Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi için kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, en az şampiyonluklar ve kupalar kadar değerli.Gerçekleştirdiğimiz tüm sosyal sorumluluk projelerine profesyonel bir bakış ile yaklaşıyoruz. Pazarlama departmanımız içerisinde bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş bir birim de bulunuyor.Hem kendi projelerimizde hem de Turkish Airlines EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda toplumsal değer yaratmaya ve proje katılımcılarının gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.Bu projelere profesyonellerimizi, iş birliği yaptığımız ajanslarımızı, taraftarlarımızı ve partnerlerimizi de dahil ediyoruz. Bu sayede yaratılan toplumsal faydanın kapsamı da hayli genişliyor. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri alanında ulaştığımız seviyeden çok mutluyuz ve bu konuda da pek çok organizasyona örnek olduğumuzu düşünüyoruz.- Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçlarımıza bir basketbol olayından çok bir "eğlence etkinliği" olarak kurguluyoruz. Seyircili maçlarımız için kulüp çalışanlarımızın yanı sıra iş birliği yaptığımız ajansların ve partner markaların çok büyük katkıları oluyor.Basketbolseverlerin salonumuza giriş yaptıkları andan itibaren büyük keyif almaları, evlerine mutlu bir şekilde dönebilmeleri adına tek bir maç için 100'den fazla kişi görev yapıyor.Ayrıca salonumuzdaki maçlarda yapacağımız etkinliklerle ilgili sezon başı yaptığımız planlama toplantılarının yanı sıra her maçın bir hafta öncesinde "maç toplantıları", maç günü ise salonumuzda prova yapıyoruz. Basketbolseverlere sunduğumuz her etkinliğin, projenin, çalışmanın ve anın arka planında detaylı çalışmalar ve yüzlerce kişinin katkısı yer alıyor.Basketbolseverlere eğlence, coşku, heyecan ve güven sunduğumuz maç deneyimimizi sezon sezon değil maç maç değiştirebiliyoruz. Taraftarlarımızı yeniliklerle tanıştırarak sonuçlardan bağımsız olarak salonumuzdan mutlu ve hayatın diğer alanlarından uzaklaşmış bir şekilde ayrılmalarını sağlıyoruz. Bu durumun sonucunda EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde dört kez altın, bir kez de gümüş; The Hammers Awards'ta ise "Kültür, Sanat ve Spor Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı" ödülleri kazanmak bizi çok mutlu ediyor.- Covid-19 dönemi aksiyon planı ve yeni normal dönemi stratejimiz ile birlikte hem EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde altın ödül hem de The Hammers Awards'ta "Covid-19 Salgını Sürecini En İyi Yöneten Pazarlama Takımı" ödülünü kazanma başarısı gösterdik. Bu ödüllerin kazanılmasında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.Salgın dönemindeki çalışmalarımızın en önemli sonucu, kulübümüze yönelik taraftar aidiyetini güçlendirmemiz oldu. Bu süreçte basketbolseverlerden uzak kalmayarak onların hayatında bir yere sahip olmaya devam ettik. Özellikle sosyal izolasyon dönemindeki çalışmalarımızla basketbolseverlerin evlerindeki zamanlarını daha eğlenceli, huzurlu ve rahat şekilde geçirmelerini sağladık.Evde spor etkinlikleri, bilgi yarışmaları, ödül etkinlikleri, iletişim kampanyaları, taraftar buluşmaları, medya buluşmaları, e-spor turnuvaları, hikaye anketleri, oyuncu vlogları, etkileşim içerikleri, dijital milli bayram kutlamaları ve yeni partnerlik anlaşmaları gibi çalışmalarla milyonlarca basketbolseverin hayatına dokunduk.- Belirttiğiniz gelişimle ilgili en büyük pay sahibi taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Özellikle son iki sezonda yarattıkları sinerji, kulübümüz ve oyuncularımız için büyük bir güç kaynağı oldu.Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarattığımız maç deneyimi ile birlikte maçlarımıza ilk kez gelen kişilerin bile kulübümüze büyük bir bağlılık duymaya başladığımızı görüyoruz. Basketbolseverlerin beklentilerine cevap vermemizin yanı sıra onları yepyeni eğlence özneleriyle buluşturuyoruz. Nitelikli biletleme operasyonumuz ile birlikte basketbolseverlerin kombinelerimize ve maç biletlerine ulaşmasını çok kolaylaştırıyor, salona giriş-çıkışlarında da onlara konfor sağlıyoruz. Tüm bu etkenlerin birleşimi ile birlikte maç bileti ve kombine satışlarımızın yanı sıra kombine yenileme oranlarımızı da istikrarlı şekilde artırıyoruz.- Kurulduğumuz günden bu yana ülkemizdeki sporseverlere basketbol branşından daha fazlasını sunuyor, onların Anadolu Efes Spor Kulübü ailesinin bir parçası olmasını sağlıyoruz. Onlara her sezon basketbolun yanında eğlence, heyecan ve coşku sunuyoruz.Salonumuzdaki deneyim ile birlikte taraftarlarımıza bir eğlence atmosferi sunuyoruz. Bu sayede her yaştan spor ve eğlence severleri, özellikle de kadınları ve çocukları aileleri salonumuzda ağırlama fırsatı buluyoruz. Salonumuza gelen insanlar için basketbol, eğlence deneyiminin bir yan unsuru haline geliyor. Bu da güçlü ve uzun süreli bir taraftar aidiyetine sahip olmamızı sağlıyor.- Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması, taraftarlarımızla buluşma ve onların beklentilerine tespit etme adına bizim için en önemli mecralardan biri. Akıllı telefonlarına mobil uygulamamızı indiren basketbolseverler, üyelik oluşturarak saniyeler içerisinde Anadolu Efes Fan Club ekosistemine dahil olabiliyorlar.Bu alandaki en önemli felsefemiz, taraftarların hayatına dokunabilmek. Onları kulübümüzle ilgili özel içeriklerle buluştururken aynı zamanda kendilerine partnerlerimizle birlikte kampanyalar ve özel hediyeler sunuyoruz.Taraftarlarımızın mobil uygulamamıza ve Anadolu Efes Fan Club organizasyonuna gösterdikleri ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz ama bu alanda kendimizi geliştirmeyi de sürdürüyoruz. Bu sebeple kendini Anadolu Efes Spor Kulübü'ne yakın hisseden herkesi mobil uygulamamızı indirmeye ve Fan Club üyesi olmaya davet ediyoruz.- Bildiğiniz gibi 2020 – 2021 sezonunun bir bölümü, Covid-19 salgınının sürmesi sebebiyle seyircisiz oynanacak. Ancak biz bu duruma rağmen taraftarlarımızla buluşmaya ara vermiyoruz.Turkish Airlines EuroLeague maçlarımızdan önce gerçekleştirdiğimiz "Anadolu Efes Stüdyo" yayınları ile birlikte marka haline maç deneyimini taraftarlarımızın evlerine götürüyoruz. Resmi Twitter hesabımız @AnadoluEfesSK üzerinden gerçekleştirdiğimiz canlı yayınları dileyen herkes kolaylıkla takip edebiliyor.Anadolu Efes Stüdyo'daki eğlenceli içerikler, dikkat çekici istatistikler, ödüllü yarışmalar, maskotumuz Çaylak ve sürpriz konuklarla birlikte basketbolseverlerle buluşuyoruz. Tüm taraftarlarımızı Anadolu Efes Stüdyo yayınlarını takip etmeye davet ediyoruz.