Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert, Golden State Warriors'ın forveti Draymond Green'e "empati beslediğini" ve "iyi olmasını" istediğini söyledi.



Gobert, Warriors forvetinin bu hafta başında NBA tarafından süresiz olarak uzaklaştırılan Green hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Ona empati besliyorum. Kendi içinde iyi olmayan ve acı çeken biri söz konusu. Bunun üzerine basketbolunu da elinden aldığınızda, bu kişinin iyi olmasını, bizim her gece yaptığımız şeyi yapabilmesini ve rekabet ederek mutlu olmasını istiyorsunuz.



Süresiz uzaklaştırmanın gerçekte ne anlama geldiğinden pek emin değilim, bu yüzden verilen kararın adil olup olmadığını söylemek zor. Yani birinin kötü bir şekilde incinmesini istemezsiniz. Bu durumu düzeltmek zorundasınız. Bu kadar basit."



Green, Phoenix Suns'ın pivotu Jusuf Nurkic'in kafasına vurduğu için lig tarafından daha önce eşi görülmemiş bir süresiz uzaklaştırma cezasına çarptırılmıştı. Bu ceza kendisinin bu sezon üçüncü atılması ve ikinci uzaklaştırma cezasıydı. Kariyerinin en uzun cezası olan beş maçlık cezası ise, 15 Kasım'da Gobert'i boğduktan sonra gelmişti.



O olayın ardından Gobert, Green'i "soyatı hareketleri" sebebiyle eleştirmiş ve Warriors forvetinin Steph Curry'nin yokluğu nedeniyle oyundan atılmayı hedeflediğini belirtmişti.





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