Minnesota Timberwolves'un yıldız pivotu Rudy Gobert, Paris 2024 Olimpiyatları altın madalya maçında Stephen Curry ve ABD Milli Takımı'na kaybetmenin kendisinde yarattığı duyguları anlattı.Ev sahibi Fransa için altın madalya maçı büyük bir gurur vesilesi olabilecekken, Stephen Curry'nin finaldeki üstün performansı Fransa'nın ve taraftarlarının umutlarını yıktı. Curry'nin maçı adeta tek başına koparması, sahadaki ve kenardaki herkesi hayran bırakırken Fransa cephesinde hayal kırıklığı yarattı.Genç podcast programı Young Man and the Three'de konuşan Gobert, duygularını şu sözlerle dile getirdi:Gobert, Curry'nin final periyodundaki müthiş performansını takdir ettiğini ancak Fransa'nın maçı bu noktada değil, daha önce kaybettiğini düşündüğünü belirtti:ABD Milli Takımı finalde Fransa'yı 98-87 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Curry 24 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Devin Booker ve Kevin Durant 15'er sayı, LeBron James ise 14 sayı kaydetti.Maçın son çeyreğinde Curry, 24 sayısının 11'ini üreterek üç kritik üçlük isabetiyle Fransa'nın geri dönüş umutlarını tamamen bitirdi. Sadece altı şut denemesinde dört isabet bulmasına rağmen, her kritik anda doğru şutu sokarak maçı kopardı.Gobert, Kanada'ya karşı oynanan çeyrek finalde parmağından sakatlandığı için finalde sınırlı süre aldı. 12 dakika sahada kalan Gobert, maçı 2 sayı, 3 ribaund ve 1 asistle tamamladı.