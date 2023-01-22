Gladbach'ın Leverkusen'e nefesi yetmedi

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Bayer Leverkusen, deplasmanda Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Gladbach'ın Leverkusen'e nefesi yetmedi
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22 Ocak 2023 22:41
Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Daniel Farke'nin ekibi Mönchengladbach ile Xabi Alonso'nun yönetimindeki Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Leverkusen'in 3-2 kazandığı maçta goller; 21. dakikada Mitchel Bakker, 43. dakikada Amine Adli ve 67. dakikada Nadiem Amiri'den geldi. Ev sahibi Mönchengladbach'ın golleri ise 82 ve 90+3'te Lars Stindl'dan geldi.


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