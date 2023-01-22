Gladbach'ın Leverkusen'e nefesi yetmedi

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Daniel Farke'nin ekibi Mönchengladbach ile Xabi Alonso'nun yönetimindeki Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Leverkusen'in 3-2 kazandığı maçta goller; 21. dakikada Mitchel Bakker, 43. dakikada Amine Adli ve 67. dakikada Nadiem Amiri'den geldi. Ev sahibi Mönchengladbach'ın golleri ise 82 ve 90+3'te Lars Stindl'dan geldi.
Konuk ekip Leverkusen'in 3-2 kazandığı maçta goller; 21. dakikada Mitchel Bakker, 43. dakikada Amine Adli ve 67. dakikada Nadiem Amiri'den geldi. Ev sahibi Mönchengladbach'ın golleri ise 82 ve 90+3'te Lars Stindl'dan geldi.