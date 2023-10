Gizem Örge: 'Avrupa şampiyonluğunu hak ettik'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın liberosu Gizem Örge, Haber Türk'te açıklamalarda bulundu.Çıkardığı imkansız toplarla adeta rakip hücumcuların kabusu olan milli liberomuz, Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğunun hikayesi anlatırken, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ile ilgili de iddialı açıklamalar yaptı."Ülkemiz açısından bu sevince bu gurura çok ihtiyacımız vardı. 20 senelik doğru yatırımın meyvesini topladığımız bir yaz. Edindiğimiz tecrübeleri zirveye çıkmak için basamak olarak kullandığımız bir yazdı. Bütün yaz 14 kişi kıtadan kıtaya dolaşırken ne kadar zorlukları olsa da voleybol olmanın keyifli yanı ülkeyi temsil etmek, milli forma ile bunu temsil etmenin gururu bambaşka.""Kupayı kaçırmıştık ama başarısızlık olarak görmüyorum. Sporda kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. O maçları yapa yapa, final serisindeki stresle yüz yüze geldikçe o anları, o stresi yönetmeyi, daha doğru riskler almayı öğreniyorsunuz. Takım arkadaşlarım ve ben bu tecrübeleri edindik. Hepsi bir basamak aslında.""Federasyonumuzun katkısı yadsınamaz. Voleybola vermiş olduğu emek, yatırımlar, sponsorların destekleri, doğru stratejiler, doğru hamleler. Bu tamamen ekip işi, büyük bir emek var ortada."Bir süredir milli takımdan uzaktım. Babam gerçekten bütün milli maçları benden daha fazla takip etmiştir. Anneme, babama, abime bu konuda gerçekten çok teşekkür ediyorum. Oynamadığım zamanlarda bile gerçek bir destekçi oldular. Her aile çocuğu için iyi olanı ister ama bazen yol doğru değildir. Aileme minnettarım. Onlar bana her zaman destek oldu. Beni hep desteklediler.""Bu ciddi bir ekip işi, ne mutlu ki ben döndüğüm yaz takıma katkı sağlamışsam, milli takımda olmadığım zaman benim tercihim lanse edilmişti, buna içerlendim.""Avrupa Şampiyonası'nı en çok hak eden takım bizdik. Çok zorlu yollarla finale geldik. Sırbistan finale gelene kadar çok da iyi maç yapmadı. Bizim yolumuz zordu. Bence çok hak ettik bu başarıyı.""Olimpiyatlar her sporcunun rüyası. Biz gerçekten artık tecrübeli bir takımız. Bu yazdan yaptıklarımızın çok daha fazla yapabilecek potansiyele sahip olduğumuza inanıyoruz. Olimpiyatlara o kürsüde olmak için gideceğiz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu gururu yaşamanın tadına vardık. Umarım olimpiyatlarda bayram havasını yaşatırız Türkiye'ye.""Gerçekten dünyanın 1 numarası olmayı çok hak ettik. Yeni staffımız bu durumu çok iyi idare etti. Başta antrenörümüz kendisi inandı. Kendisi 'rüya gibi bir yaz olabilir, ben buna inanıyorum' dedi. Ve haklı çıktı. 'Ben buraya kazanmak için geldim, size inanıyorum' demişti. Bizim yapabileceğimizi bize de inandırdı."