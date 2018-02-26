Giuliano: ''Türkiye daha iyi çünkü yabancı sınırı yok''

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, Rus basınına verdiği röportajda çarpıcı sözler kullandı.Süper Lig ve Rusya Ligi'ni karşılaştıran Giuliano, ''Türkiye'de Türk futbolcularını oynatmak zorunda değilsiniz. Bu da ligin seviyesini arttırıyor. Türk futbolu, Rusya'nın daha önünde. Fenerbahçe'de çok mutluyum ve 6 ay içinde çok şey başardım. Türkiye, Brezilya'ya çok benziyor. Yemekleri, iklimi Brezilya ile çok benzer.'' sözlerini kullandı.Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Brezilyalı futbolcu, ''Şu an ligin lideri Başakşehir. Ülke dışında pek bilinmeyen bir takım ama çok güçlüler. Kadrolarında tecrübeli futbolcular var ve şampiyonluk için savaşıyorlar. AmaRusya'daki derbilere saygı duyuyorum ama Türkiye'deki derbilerle kıyaslanamaz. Buradaki atmosfer inanılmaz sıcak. Hiç görmediğim bir atmosfer oluyor. Statlardaki bu atmosfer beni oldukça etkiledi'' dedi.Zenit teknik direktörü Roberto Mancini'nin kendisini istemediğini belirten yıldız isim, ''Zenit'te mutluydum amaEğer bir teknik direktörün sistemine uymuyorsanız, yolunuza devam etmelisiniz. Ben de Fenerbahçe'ye geldim ve Zenit'te yaptıklarıma devam ettim'' cümlelerini kullandı.Rus ekibinin eski teknik direktörü olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu hakkında da konuşan Giuliano, ''Onunla hep sıcak bir ilişkim oldu. Lucescu'ya sonsuz bir saygım var. Bana inandı ve Zenit'e transfer ettirdi. Çok büyük bir tecrübesi var ve saygı görmeyi hak ediyor'' şeklinde konuştu.