Jose Mourinho: 'Güçlü ve hızlı forvet istiyorum'

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho ile gece gündüz transfer görüşmeleri yapıyor.
"GÜÇLÜ VE HIZLI FORVET İSTİYORUM"
Özellikle sol kanat ve ön libero transferinin öncelikli olduğunu vurgulayan Portekizli, Edin Dzeko kalsa bile golcü takviyesi istedi. Daha önce Trabzonspor'da oynayan Alexander Sörloth tarzında güçlü ve hızlı, yıkılmayan bir forvet düşüncesi olan başarılı çalıştırıcı, Batshuayi için de "Takımda kalsın" ifadesinde bulundu.
Bu arada Dzeko kendisine gelen teklifleri hâlâ değerlendirse de şu an itibarıyla yoluna Fenerbahçe'de devam etmeyi planlıyor.
"GÜÇLÜ VE HIZLI FORVET İSTİYORUM"
Özellikle sol kanat ve ön libero transferinin öncelikli olduğunu vurgulayan Portekizli, Edin Dzeko kalsa bile golcü takviyesi istedi. Daha önce Trabzonspor'da oynayan Alexander Sörloth tarzında güçlü ve hızlı, yıkılmayan bir forvet düşüncesi olan başarılı çalıştırıcı, Batshuayi için de "Takımda kalsın" ifadesinde bulundu.
Bu arada Dzeko kendisine gelen teklifleri hâlâ değerlendirse de şu an itibarıyla yoluna Fenerbahçe'de devam etmeyi planlıyor.