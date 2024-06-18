Jose Mourinho: "Güçlü ve hızlı forvet istiyorum"

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, yönetim ile yaptığı görüşmelerde Edin Dzeko'nun kalması durumunda da santrfor istediğini söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho: 'Güçlü ve hızlı forvet istiyorum'
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18 Haziran 2024 09:39
Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho ile gece gündüz transfer görüşmeleri yapıyor.

"GÜÇLÜ VE HIZLI FORVET İSTİYORUM"

Özellikle sol kanat ve ön libero transferinin öncelikli olduğunu vurgulayan Portekizli, Edin Dzeko kalsa bile golcü takviyesi istedi. Daha önce Trabzonspor'da oynayan Alexander Sörloth tarzında güçlü ve hızlı, yıkılmayan bir forvet düşüncesi olan başarılı çalıştırıcı, Batshuayi için de "Takımda kalsın" ifadesinde bulundu.

Bu arada Dzeko kendisine gelen teklifleri hâlâ değerlendirse de şu an itibarıyla yoluna Fenerbahçe'de devam etmeyi planlıyor. 



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