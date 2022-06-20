Giresunspor, Trabzonspor'dan 6 oyuncuyu istedi

Giresunspor, transfer döneminde kadrosunu Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak, Flavio, Kouassi, İsmail Köybaşı, Erce Kardeşler ve Fousseni Diabate ile güçlendirmek istiyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, Trabzonspor'dan 6 oyuncuyu istedi
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20 Haziran 2022 14:54
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Abdulkadir Parmak, Flavio ve Diabate'yi kadrosuna katmak istiyor.

Geçen sezon Diabate ve Flavio'yu kiralayan yeşil-beyazlıların özellikle Abdulkadir Parmak'ta ısrarcı olduğu belirtildi. Takımda değerlendirilmeyecek olan oyuncuların bonservisle ayrılmamaları durumunda Çotanaklar'a kiralanacakları belirtildi.

Başkan Hakan Karaahmet bizzat görüştüğü Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Kouassi, Diabate, Flavio, İsmail Köybaşı ve Erce Kardeşler'i istedi.

Kulüpler arasında görüşmelerin sürdürüldüğü öğrenildi.



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