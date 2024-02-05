Giresunspor kötü seriye son verdi!

Giresunspor, 9 maçlık mağlubiyet serisine Eyüpspor karşısında son verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; giresunspor.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Giresunspor kötü seriye son verdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2024 12:11
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan Bitexen Giresunspor, 9 maç sonra puan elde etmeyi başardı.

Sezona transfer yasağı sebebiyle altyapı takviyeli genç oyunculardan kurulu kadroyla başlayan yeşil beyazlılar, hedeflenen başarıyı yakalayamadı.

Giresun ekibi, 11. haftada sahasında oynadığı ve 1-0 kazandığı Erzurumspor FK karşılaşması sonrası çıktığı 9 maçı da kaybetti.

Doğu Karadeniz temsilcisi, ligin 21. haftasında pazar akşamı konuk ettiği lig lideri Eyüpspor ile golsüz berabere kalarak 1 puan elde etti ve mağlubiyet serisine son verdi.

Giresunspor, 21 hafta sonunda 7 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery