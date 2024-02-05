Giresunspor kötü seriye son verdi!

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan Bitexen Giresunspor, 9 maç sonra puan elde etmeyi başardı.



Sezona transfer yasağı sebebiyle altyapı takviyeli genç oyunculardan kurulu kadroyla başlayan yeşil beyazlılar, hedeflenen başarıyı yakalayamadı.



Giresun ekibi, 11. haftada sahasında oynadığı ve 1-0 kazandığı Erzurumspor FK karşılaşması sonrası çıktığı 9 maçı da kaybetti.



Doğu Karadeniz temsilcisi, ligin 21. haftasında pazar akşamı konuk ettiği lig lideri Eyüpspor ile golsüz berabere kalarak 1 puan elde etti ve mağlubiyet serisine son verdi.



Giresunspor, 21 hafta sonunda 7 puanla ligin son sırasında yer alıyor.



