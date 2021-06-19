Giresunspor kongresi 10 Temmuz'da

Giresunspor'da olağanüstü genel kurul 10 Temmuz'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor kongresi 10 Temmuz'da
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19 Haziran 2021 21:05
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un olağanüstü genel kurulu, 10 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Giresunspor Kulübü Derneğinin olağanüstü genel kurulunun kulüp tesislerinde 10 Temmuz Cumartesi günü yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, salt çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 17 Temmuz'da aynı yerde yapılmasına karar verildiği kaydedildi. 


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