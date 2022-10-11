Giresunspor ikinci yarılarda açılıyor

Bitexen Giresunspor'un oynadığı 8 maçta attığı gollerin tamamını ikinci yarıda geldi.

Spor Toto Süper Liginde ikinci sezonunu oynayan Bitexen Giresunspor, geride kalan haftalarda 6 gol atabildi. Ligde Atakaş Hatayspor'dan sonra en az gol atan ikinci takım konumunda olan yeşil-beyazlılar, kaydettiği 6 golün hepsini ikinci yarıda filelere gönderdi. Lige kendi sahasında oynadığı Adana Demirspor maçı ile başlayan Çotanaklar, sahadan 3-2 mağlup ayrılırken goller ikinci yarıda Borja Sainz ile Rahmetullah Berişbek'ten geldi. İkinci hafta İstanbul deplasmanında Galatasaray ile mücadele eden Giresunspor, ikinci yarıda Borja Sainz'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Çotanak Spor Kompleksi'nde ligin üçüncü maçında Kasımpaşa'yı ağırlayan Karadeniz ekibi Riad Bajic'in 90'ıncı dakikada attığı golle sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Ligin 4'üncü haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşan ve 3-0 mağlup olan Giresunspor, bir sonraki hafta da kendi sahasında Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilerek iki maçında da gol bulamadı. 6'ncı hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadında karşılaşan Giresunspor, 75'te Bajic ile golü buldu. Maç son dakikalarda Diagne'nin attığı golle 1-1 eşitlikle sona erdi. 7'nci haftayı bay geçiren yeşil-beyazlılar 8'inci haftada Corendon Alanyaspor ile puan mücadelesine çıktı. Bu maçta Görken Sağlam'ın penaltısıyla 64'te golü bulan Giresunspor, Balkovec'in golüne engel olamadı ve maç 1-1 tamamlandı.

Oynadığı 8 maçta 6 gol atarak 5 gollü Hatayspor'un ardından en az gol kaydeden ikinci takım olurken kalesinde de 10 gol gördü. Yeşil-beyazlılar en az gol yiyen Başakşehir, Konyaspor, Galatasaray ve Kayserispor'un ardından Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yenilen gollerdeki sıralamayı paylaştı.

8 puanla 12'nci sırada bulunan Giresunspor, ligin 10'uncu haftasında, Medipol Başakşehir'i yenerek ilk galibiyetini alan Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.